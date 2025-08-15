Jardinería: las señales que indican que tu orquídea necesita más cuidados

Hojas amarillentas u hojas más verdes de lo común son signos que los expertos en jardinería recomiendan tener en cuenta para controlar la salud de la orquídea.

Las orquídeas son, probablemente, las flores más deseadas por los amantes de la jardinería. Su elegancia y sofisticación las convierten en un clásico, aunque tienen fama de ser delicadas y de requerir cuidados especiales.

Con la atención adecuada, estas plantas pueden sobrevivir y florecer durante todo el año. Al ser de origen tropical, necesitan ubicarse en lugares con luz indirecta y evitar el exceso de riego, que puede dañarlas. Por eso se recomienda regarlas aproximadamente una vez por semana, controlando siempre que el sustrato drene correctamente.

Con los cuidados adecuados, la orquídea volverá a florecer, mostrando una vez más toda su belleza. Foto: Archivo Con los cuidados adecuados, la orquídea volverá a florecer, mostrando una vez más toda su belleza. Foto: Archivo Si no se cumplen estos cuidados, la orquídea puede mostrar hojas debilitadas o cambios en su color. Por ejemplo, hojas que se tornan verde oscuro indican que necesitan más luz, mientras que manchas negras o rojas suelen señalar exceso de agua o problemas de hongos. Detectar estos signos a tiempo permite corregirlos y salvar la planta.

Qué tener en cuenta al cuidar una orquídea La iluminación es clave para la supervivencia de la orquídea, pero hay más de 30.000 especies, y sus necesidades pueden variar. Las variedades tropicales, que son las más comunes en jardines y hogares, requieren buena luminosidad y un ambiente húmedo, aunque sin exceso de agua.