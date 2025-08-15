Jardinería: las señales que indican que tu orquídea necesita más cuidados
Hojas amarillentas u hojas más verdes de lo común son signos que los expertos en jardinería recomiendan tener en cuenta para controlar la salud de la orquídea.
Las orquídeas son, probablemente, las flores más deseadas por los amantes de la jardinería. Su elegancia y sofisticación las convierten en un clásico, aunque tienen fama de ser delicadas y de requerir cuidados especiales.
Con la atención adecuada, estas plantas pueden sobrevivir y florecer durante todo el año. Al ser de origen tropical, necesitan ubicarse en lugares con luz indirecta y evitar el exceso de riego, que puede dañarlas. Por eso se recomienda regarlas aproximadamente una vez por semana, controlando siempre que el sustrato drene correctamente.
Si no se cumplen estos cuidados, la orquídea puede mostrar hojas debilitadas o cambios en su color. Por ejemplo, hojas que se tornan verde oscuro indican que necesitan más luz, mientras que manchas negras o rojas suelen señalar exceso de agua o problemas de hongos. Detectar estos signos a tiempo permite corregirlos y salvar la planta.
Qué tener en cuenta al cuidar una orquídea
La iluminación es clave para la supervivencia de la orquídea, pero hay más de 30.000 especies, y sus necesidades pueden variar. Las variedades tropicales, que son las más comunes en jardines y hogares, requieren buena luminosidad y un ambiente húmedo, aunque sin exceso de agua.
Además, es fundamental observar el estado de sus hojas, que funcionan como un termómetro de la salud de la planta. Hojas firmes, brillantes y de color uniforme indican una orquídea saludable, mientras que cambios de color o textura son señales de que algo no está funcionando correctamente en sus cuidados.