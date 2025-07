Sueños: este es el verdadero significado de soñar con un ex

Un sueño que aparece a veces es con alguna ex pareja, especialmente si se trató de una relación larga y profunda. Esto a veces puede transformarse en un sueño recurrente y bastante inquietante.

Entre los motivos más habituales del sueño con un ex puede ser que hayan quedado asuntos pendientes con una persona que no se pudieron resolver. Quizás en el momento no hablaron o te abandonó sin explicación y eso puede pesar.