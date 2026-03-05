Dormir mal no es normal: cómo detectar y tratar la apnea del sueño

Dormir mal no siempre es solo una mala noche. Para muchas personas, el descanso está interrumpido por un problema que pasa desapercibido durante años. La apnea del sueño es uno de los trastornos crónicos más frecuentes en el mundo. Se calcula que afecta a tres de cada diez hombres y a entre una y dos de cada diez mujeres.

La cifra crece aún más en personas con sobrepeso u obesidad. Detrás de los ronquidos intensos puede esconderse algo más serio. La apnea ocurre cuando la garganta se cierra de manera repetida mientras la persona duerme. Cada episodio dura al menos diez segundos y puede repetirse decenas o incluso más de cien veces en una hora. El resultado es una caída en los niveles de oxígeno y una fragmentación constante del sueño.

Durante el descanso, los músculos de la garganta se relajan. En algunas personas, esa relajación favorece el colapso de la vía aérea. El aire deja de pasar. El cerebro reacciona generando pequeños despertares que permiten retomar la respiración. Son tan breves que, en general, quien los sufre no los recuerda.

Sin embargo, el impacto es real. El sueño pierde profundidad. Se vuelve superficial e ineficiente . A la mañana siguiente aparece el cansancio, incluso después de haber pasado muchas horas en la cama.

La somnolencia diurna es una de las señales m

apnea shutterstock

ás claras. También pueden presentarse dificultades para concentrarse, problemas de memoria y bajo rendimiento laboral. Con el tiempo, la falta de descanso reparador puede afectar funciones cognitivas de manera más marcada.

Factores que aumentan el riesgo

El exceso de peso es uno de los principales factores asociados. La grasa acumulada en el cuello puede ejercer presión sobre la vía respiratoria y facilitar su obstrucción. Más de la mitad de las personas con obesidad presentan apneas, y el porcentaje es aún mayor entre quienes evalúan una cirugía bariátrica.

El trastorno es más común en hombres y en mujeres después de la menopausia. Pero puede afectar a cualquier adulto.

Las consecuencias no se limitan al cansancio. La apnea del sueño está relacionada con hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. También incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular y diabetes. Además, la somnolencia aumenta la probabilidad de sufrir accidentes de tránsito.

Por otro lado, dormir mal altera las hormonas que regulan el apetito. Esto puede favorecer el aumento de peso y generar un círculo difícil de romper.

Cómo se diagnostica la apnea y se trata

El diagnóstico es accesible. Se realiza mediante estudios de sueño que registran la respiración, la oxigenación y otros parámetros durante la noche. En muchos casos, pueden hacerse con equipos portátiles en el domicilio del paciente.

El tratamiento depende de la gravedad. Bajar de peso es una medida clave y puede reducir significativamente los episodios. En casos moderados o severos, se utiliza un dispositivo llamado CPAP. Este equipo envía aire a presión a través de una mascarilla para mantener abierta la vía aérea mientras la persona duerme.

Los cambios suelen notarse rápidamente. Quienes comienzan el tratamiento describen una mejora en la energía y en la claridad mental desde los primeros días.

Roncar fuerte, despertarse con sensación de ahogo o sentirse agotado todas las mañanas no debería naturalizarse. La apnea del sueño tiene diagnóstico y tratamiento. Consultar a tiempo puede prevenir complicaciones y devolver algo tan básico como el descanso profundo.