Por qué tu gato duerme a tus pies: lo que dice ese gesto sobre el vínculo que tienen

Que tu gato elija dormir cerca no es casualidad. Los expertos explican qué significa ese gesto y qué revela sobre la relación que tienen.

Cada gato no elige un lugar donde dormir al azar: qué significa que duerma con vos. Foto: Archivo

Llegás a la cama, apagás la luz y en algún momento de la noche sentís ese peso familiar acomodándose cerca de tus pies. Si tenés gato, la escena te resulta conocida. Lo que parece un simple hábito de tu mascota es, en realidad, una forma de comunicación que los especialistas en comportamiento felino llevan años estudiando.

No es casualidad dónde duermen Los gatos no eligen su lugar para dormir al azar. Como sabemos, son animales territoriales y extremadamente selectivos con el espacio que comparten, especialmente durante el sueño, momento en el que quedan más vulnerables. Que un gato decida dormir en la misma cama que su dueño ya es una señal de confianza. Que elija específicamente los pies tiene su propia lectura.

Qué dicen los expertos Según especialistas en etología felina, dormir a los pies responde a una combinación de factores. El primero es el instinto de seguridad: los pies son la zona más alejada de la cabeza, lo que le permite al gato tener una visión más amplia del entorno y reaccionar rápido ante cualquier movimiento o ruido sin sentirse atrapado.

También influye la temperatura corporal. Los pies suelen generar menos calor que el torso, lo que para muchos gatos resulta más confortable, especialmente en épocas de calor.