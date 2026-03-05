Hormigas en la cocina: el ingrediente de la alacena que las hace desaparecer sin insecticida

Es posible ahuyentar a las hormigas sin necesidad de usar insecticida: sólo hace falta un poco de canela.

Cuando las hormigas invaden la cocina y ningún producto parece funcionar, hay un ingrediente de la alacena que podemos probar antes de gastar en insecticidas. Estos no siempre son la mejor opción ya que no es seguro usarlo cerca de los alimentos. Por eso, la canela aparece como una opción perfecta.

Por qué la canela funciona contra las hormigas Elegir la canela como método para alejar las hormigas no es algo aleatorio. Las hormigas se comunican y se orientan a través de feromonas, una especie de rastro químico invisible que dejan en el suelo para guiar a las demás hacia la fuente de comida. Entonces, el aroma intenso de la canela lo que hace es interferir con ese sistema de comunicación, desorientándolas y cortando el rastro. Por eso también suele utilizarse como un recurso natural dentro de rutinas de limpieza del hogar para evitar su presencia.

Además, el compuesto activo de la canela, el cinamaldehído, resulta repelente para una gran variedad de insectos. No las mata, pero las aleja y rompe los caminos que ya tienen establecidos dentro de tu casa. Es por eso que también es un ingrediente muy utilizado para las plagas de jardín y como complemento en tareas de limpieza y mantenimiento en espacios donde suelen aparecer hormigas.

Cómo usarla La forma más simple es espolvorear canela en polvo en los puntos de entrada: marcos de puertas, ventanas, zócalos y las grietas o juntas por donde suelen aparecer. También funciona muy bien trazar una línea fina alrededor de la bacha o de los electrodomésticos donde se acumulan.

Los palitos de canela son otra opción para colocar dentro de la alacena o cerca de los recipientes de alimentos, especialmente azúcar y harinas que suelen ser el destino favorito de las hormigas.