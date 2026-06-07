Los cambios diarios que fortalecen el cerebro y la circulación después de los 30

Después de los 30, esto ayuda a mejorar la circulación y la energía diaria. Los expertos hablan de estos hábitos para cuidar el cerebro después de los 30.

El cuerpo empieza a cambiar antes de lo que muchos creen. Después de los 30, el estrés, el sedentarismo y el mal descanso afectan la energía, la memoria y la circulación. Existen hábitos diarios que ayudan a cuidar el cerebro y el corazón al mismo tiempo. Son pequeños cambios que sostienen el bienestar.

Cerebro, corazón y circulación: las rutinas importantes Caminar todos los días sigue entre las recomendaciones más repetidas por médicos y cardiólogos. Una caminata de al menos 30 minutos ayuda a mejorar la circulación sanguínea y favorece el funcionamiento del corazón. Además, la actividad física también influye en la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

La caminata es el ejercicio más recomendado por los diversos beneficios que trae a la salud. Foto: Shutterstock La caminata es el ejercicio más recomendado por los diversos beneficios que trae a la salud. Foto: Shutterstock

Dormir bien ocupa otro lugar importante. Estudios recientes relacionan el mal descanso con mayor riesgo de presión alta, problemas cardíacos y fatiga mental. Mantener horarios más ordenados y reducir el uso del celular antes de dormir ayuda al cuerpo a recuperarse mejor durante la noche.

La alimentación también influye en la salud cerebral y cardiovascular. Frutas, verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva aparecen entre los alimentos más recomendados por especialistas. En cambio, el exceso de azúcar, bebidas alcohólicas y ultraprocesados afecta la circulación y aumenta la inflamación en el organismo.