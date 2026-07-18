El cerebro de Messi bajo la lupa de los científicos
Neurociencia, biomecánica y psicología deportiva explican por qué Lionel Messi procesa el juego de una manera única según estudios científicos.
Desde hace años se vienen realizando estudios científicos sobre Lionel Messi. La neurociencia y la ciencia del movimiento, junto a biomecánicos y especialistas en el deporte investigan qué ocurre en su cerebro y en su cuerpo para lograr jugar al fútbol como nadie más.
La hipótesis que sorprendió a la neurociencia
Hace 10 años la revista científica Chronobiology International publicó una de las hipótesis más difundidas sobre Lionel Messi: su cerebro podría procesar la información tan rápidamente que, durante un partido, dispone de más tiempo útil para decidir. Los investigadores Sajad Jafari (Universidad Tecnológica Amirkabir, Irán) y Leslie Samuel Smith (Universidad de Stirling, Reino Unido) aclararon que no se trata de que el tiempo transcurra más lento, sino de una extraordinaria velocidad de procesamiento neuronal y percepción del entorno. La hipótesis abrió nuevas líneas de investigación sobre el llamado "cerebro predictivo".
El cerebro que anticipa antes de reaccionar
También hace 10 años otros investigadores desarrollaron esa idea en la misma revista científica. El concepto central fue que Messi "compra tiempo", ya que gracias a una enorme automatización de sus movimientos dedica menos recursos mentales al control corporal y más a anticipar el juego. Esa capacidad predictiva le permite leer antes las intenciones del rival y planificar la siguiente acción con mayor rapidez que la mayoría de los futbolistas.
Los goles también tienen un patrón científico
La biomecánica encontró otra explicación. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó 103 goles convertidos por Messi durante su paso por el fútbol de España. Mediante el análisis observacional de coordenadas polares, los investigadores concluyeron que sus definiciones siguen patrones motores altamente consistentes: orientación corporal, cambios de dirección, uso predominante del pie izquierdo, contacto preciso con distintas zonas del pie y desplazamientos extremadamente eficientes. Para los autores, esas secuencias ayudan a explicar por qué su eficacia goleadora es excepcional y difícil de imitar.
En una investigación posterior, publicada también en Frontiers in Psychology, el mismo equipo comparó los patrones motores de Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque ambos aparecen como jugadores extraordinarios, los científicos encontraron diferencias claras en la organización temporal de sus movimientos y en la forma de construir las jugadas de gol, confirmando que cada uno desarrolló un modelo propio.
Los científicos coinciden en que la genialidad de Messi no depende de una sola habilidad. Su ventaja surge de combinar una visión excepcional del juego, movimientos casi automáticos y una extraordinaria capacidad para anticipar lo que ocurrirá segundos antes que los demás. Por eso, detrás de cada jugada brillante hay un cerebro que procesa la información de manera excepcional.
FUENTE: Chronobiology International – Can Lionel Messi's brain slow down time passing? (Taylor & Francis). Chronobiology International – The discovery of slowness: Time to deconstruct Gretzky's and Messi's predictive brains. Frontiers in Psychology – Goal Scoring in Soccer: A Polar Coordinate Analysis of Motor Skills Used by Lionel Messi. Frontiers in Psychology – Mastery in Goal Scoring, T-Pattern Detection, and Polar Coordinate Analysis of Motor Skills Used by Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.