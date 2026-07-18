El cerebro de Messi bajo la lupa de los científicos

Según estudios científicos, la combinación de percepción, memoria motriz y economía del movimiento explica parte de la eficacia de Lionel Messi .

Desde hace años se vienen realizando estudios científicos sobre Lionel Messi. La neurociencia y la ciencia del movimiento, junto a biomecánicos y especialistas en el deporte investigan qué ocurre en su cerebro y en su cuerpo para lograr jugar al fútbol como nadie más.

Gráfico que muestra el alcance de la mirada del futbolista según los ángulos de orientación corporal. Más información: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.00806/full La hipótesis que sorprendió a la neurociencia Hace 10 años la revista científica Chronobiology International publicó una de las hipótesis más difundidas sobre Lionel Messi: su cerebro podría procesar la información tan rápidamente que, durante un partido, dispone de más tiempo útil para decidir. Los investigadores Sajad Jafari (Universidad Tecnológica Amirkabir, Irán) y Leslie Samuel Smith (Universidad de Stirling, Reino Unido) aclararon que no se trata de que el tiempo transcurra más lento, sino de una extraordinaria velocidad de procesamiento neuronal y percepción del entorno. La hipótesis abrió nuevas líneas de investigación sobre el llamado "cerebro predictivo".

Jafari, S., & Smith, L. S. (2016). Can Lionel Messi’s brain slow down time passing? ("¿Puede el cerebro de Lionel Messi “frenar" la percepción del tiempo para ganar ventaja sobre sus rivales?) Chronobiology International, 33(4), 462–463. https://doi.org/10.3109/07420528.2016.1154570 tandfonline.com/journals/icbi20 El cerebro que anticipa antes de reaccionar También hace 10 años otros investigadores desarrollaron esa idea en la misma revista científica. El concepto central fue que Messi "compra tiempo", ya que gracias a una enorme automatización de sus movimientos dedica menos recursos mentales al control corporal y más a anticipar el juego. Esa capacidad predictiva le permite leer antes las intenciones del rival y planificar la siguiente acción con mayor rapidez que la mayoría de los futbolistas.

Erren, T. C., Kuffer, L., Pinger, A., & Groß, J. V. (2016). The discovery of slowness: Time to deconstruct Gretzky’s and Messi’s predictive brains. Chronobiology International, 33(7), 789–790. https://doi.org/10.1080/07420528.2016.1178276 Esta investigación hecha hace 10 años plantea la hipótesis de que el tiempo durante los partidos podría transcurrir más lentamente para Lionel Messi. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2016.1178276? Los goles también tienen un patrón científico La biomecánica encontró otra explicación. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó 103 goles convertidos por Messi durante su paso por el fútbol de España. Mediante el análisis observacional de coordenadas polares, los investigadores concluyeron que sus definiciones siguen patrones motores altamente consistentes: orientación corporal, cambios de dirección, uso predominante del pie izquierdo, contacto preciso con distintas zonas del pie y desplazamientos extremadamente eficientes. Para los autores, esas secuencias ayudan a explicar por qué su eficacia goleadora es excepcional y difícil de imitar.

Esta investigación también de hace 10 años fue sobre cómo Lionel Messi utiliza sus habilidades motrices y lateralidad en acciones de ataque individuales que terminan en un gol. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2016.00806/full En una investigación posterior, publicada también en Frontiers in Psychology, el mismo equipo comparó los patrones motores de Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque ambos aparecen como jugadores extraordinarios, los científicos encontraron diferencias claras en la organización temporal de sus movimientos y en la forma de construir las jugadas de gol, confirmando que cada uno desarrolló un modelo propio.