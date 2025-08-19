Florencia Peña opinó sobre Guillermo Francella y reveló la diferencia que tiene con el actor

La actriz rompió el silencio en América en medio de la gran polémica que generaron las declaraciones del artista y el estreno de Homo Argentum.

Guillermo Francella se encuentra en el foco del escándalo por sus dichos sobre el cine y además por el estreno de Homo Argentum, la película donde el actor fue nuevamente dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat. En medio de todo esto, los artistas se pronunciaron al respecto y quien lo hizo en las últimas horas fue nada más ni nada menos que Florencia Peña.

El cronista de "Intrusos" le preguntó sobre su opinión respecto al tema y ella fue contundente: "Yo creo que hay una ensalada rusa, creo que se han mezclado todos los temas. Voy a decir lo que digo siempre... Yo a Guille lo adoro y ha sido un maestro en todo lo que es la comedia y sé dividir las aguas".

Luego, Florencia agregó: "Yo lo quiero, lo respeto y sé que ese respeto y ese cariño es mutuo. No pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida sin sentirnos enemigos". Respecto a las declaraciones de Francella, la actriz dejó en claro que "no estoy de acuerdo con lo que él dijo, para mí el arte nunca puede estar supeditado a un resultado".

Video: Florencia Peña opinó sobre las críticas contra Guillermo Francella Florencia Peña opinó sobre Guillermo Francella y marcó la clara diferencia que tiene con el actor "La cultura de un pueblo es esencial, es esencial que haya un Estado presente como en los mejores países del mundo que banque cierta parte de esa cultura y que banque lugares para que chicos que no tengan recursos puedan ingresar al arte que es sanador", sostuvo la actriz diferenciándose del pensamiento de Guillermo Francella.