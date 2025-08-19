Benjamín Vicuña sorprendió por su gesto frente al escándalo de infidelidad de Gimena Accardi

En medio de la polémica que se generó tras la ruptura de Gimena Accardi con el protagonista de Rocky, Benjamín Vicuña reaccionó al escándalo inesperadamente.

La confesión pública de Gimena Accardi sobre una aventura extramatrimonial, que precipitó la ruptura de su vínculo con Nicolás Vázquez, no solo conmocionó a la farándula local sino que también provocó una inesperada respuesta de una figura del ambiente. Benjamín Vicuña, colega de ambos actores, manifestó su postura de una manera sutil pero contundente a través de sus redes sociales en el instante en que la noticia se volvió viral.

La propia intérprete fue la encargada de admitir su falta con palabras crudas durante una entrevista. “Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años”, expresó la actriz, declaración que no tardó en incendiar las redes sociales y los programas de espectáculos.

En este contexto de revuelo, una publicación de La Voz mostrando una foto de la expareja con el epígrafe “Aseguraron que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez ” captó la atención. Entre miles de interacciones de seguidores, se pudo observar que el actor de origen chileno había dejado registrada su valoración positiva con un 'me gusta', un gesto digital que no pasó desapercibido.

La reacción de Benjamín Vicuña ante el escándalo de Gimena Accardi Vicuña Accardi El posteo sobre la infidelidad de Gimena Accardi que generó la reacción de Benjamín Vicuña. Foto: La Voz / Instagram @juariu Los lazos que unen a estos artistas trascienden lo meramente profesional, tejiendo una trama de amistades íntimas y vínculos pasados. El círculo se completaba con la presencia de la China Suárez, expareja de Vicuña, con quienes formaban un grupo muy unido proveniente de sus tiempos en Casi Ángeles.