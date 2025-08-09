El llamativo recibimiento que Benjamín Vicuña le dió a la hija de Nicolás Cabré en el aeropuerto

Tras las recientes tensiones judiciales con su expareja, Benjamín Vicuña fue a buscar a sus hijos a Ezeiza y también a Rufina Cabré, sorprendiendo con un enternecedor gesto.

Después de unas vacaciones junto a su madre en Estambul, los tres menores retornaron a la Argentina, donde fueron recibidos por Benjamín Vicuña en el aeropuerto de Ezeiza. El actor demostró su cariño hacia Rufina Cabré con un emotivo momento captado por las cámaras.

Acompañados por su abuela Marcela Rivero y una cuidadora, Magnolia y Amancio Vicuña arribaron al país junto a su media hermana, quien asumió un rol protector durante el viaje. Rufina, hija de Nicolás Cabré, no se separó de los pequeños, mostrando una actitud cercana y atenta en todo momento.

Entre las escenas del reencuentro, se destacó la imagen de Vicuña cargando a Magnolia mientras Rufina se despedía de la niña con un beso. Al fondo, la madre de la China Suárez esperaba para llevarse a su nieta, ya que Cabré no estuvo presente en la llegada.

La adolescente permanecerá en territorio argentino por un breve período para compartir con su padre y su círculo cercano. Previamente, había comenzado su adaptación en un colegio turco, al que volverá en septiembre para continuar su vida junto a Suárez y Mauro Icardi.