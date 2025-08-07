Pampita Ardohain atraviesa un buen momento laboral y familiar tras separarse de Martín Pepa. Sus publicaciones hot en redes sociales despertaron todo tipo de comentarios, y Ángel de Brito salió en su defensa este lunes durante su programa Bondi Live, quien aprovechó para revelar detalles desconocidos del episodio que la enfrentó a Benjamín Vicuña y la China Suárez .

Según el conductor, Pampita siempre supo cuidar su imagen frente a cámara: “Conociéndola hace siempre estos videos, los hace casada, soltera, de duelo, de no duelo, le gusta mostrar que está bien. Está bárbara, por qué no lo va a mostrar”.

De Brito , quien compartió años junto a ella en Bailando, tanto como jurado como en sus inicios como notero, repasó las diferentes etapas de la modelo y destacó cuál, a su juicio, fue su mejor y su peor versión: “La buena época de Pico Mónaco”, porque la vio “más relajada con todo el mundo, más integrada”.

Mientras tanto, la peor etapa: “La separación con Vicuña , porque lo sufrió muchísimo. Sintió que su proyecto de familia se le fue por una infidelidad, por muchas, pero por una que vio con sus ojos in fraganti”.

En cuanto al escándalo del motorhome , De Brito aportó detalles del intercambio off the record que mantuvo con Pampita y que prometió en aquel momento, no contar: “Ese fue un fin de semana de terror para ella, obviamente. Se filtró la información.”

Embed - Revelaron detalles inéditos del escándalo del motorhome entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez

“Cuando yo veo, le pregunto a Pampita y me empieza a contar por Twitter, por DM de Twitter, todo lo que había visto en el motor home. Me hizo todo el relato. Digo: ‘Che, Caro, ¿esto es cierto?’, me dice ‘Sí, es cierto’. Le preguntó ‘¿Me podés contar?’ Así arrancó la charla. ‘Te cuento, pero no muestres los mensajes’.”

Describió cómo Pampita, alertada por alguien del rodaje en la Costanera, dejó su comida, recorrió dos motorhomes: “los embocó in fraganti. Vio eso y enloqueció”.

pampita vicuña Pampita y Benjamín Vicuña. Créditos: Archivo MDZ

Por último, el conductor mencionó la versión de Suárez y el cruce que derivó en rumores de un forcejeo con Vicuña: “Me contó su versión y Pampita la fajó. En ese momento se dijo que le había roto una costilla a Vicuña”.

Con estas revelaciones, Ángel de Brito salió al rescate de Pampita y profundizó en uno de los capítulos más polémicos del espectáculo argentino.