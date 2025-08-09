Una locura: la China Suárez realizará un infernal número de vuelos desde Turquía para cumplir con los padres de sus hijos
Estambul la llama, Argentina la retiene, la China Suárez entre viajes y conflictos legales deberá tejer una complicada red de compromisos para no meterse en problemas.
La agenda de viajes de la China Suárez ya está definida para los próximos meses y contempla una cantidad increíble de vuelos entre Turquía y Argentina. La actriz alternará sus estadías para ver a Mauro Icardi y, sobre todo, cumplir los acuerdos de crianza con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos.
Desde que inició su vínculo con el futbolista, la rutina incluyó traslados frecuentes entre ambos países. Aunque no se lleva un registro preciso, en lo que va del 2025 ya realizó entre tres y cuatro viajes, la mayoría junto a su pareja. En varios de ellos también participaron sus hijos, que reparten su tiempo entre ambos continentes.
En el ciclo televisivo Mujeres Argentinas (El Trece) revelaron cómo será la organización familiar con Vicuña en los próximos meses: “Los chicos se van a quedar en la Argentina con Vicuña y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos”.
Cuántos viajes hará la China Suárez para cumplir con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña
Según esa misma información, el esquema se mantendría “al menos hasta que terminen las clases”, lo que implica que Suárez podría realizar alrededor de 14 vuelos entre este mes y noviembre, cuando finaliza el calendario escolar argentino.
Este ritmo de desplazamientos no es nuevo para la artista, pero sí supone un esfuerzo logístico importante para compatibilizar su vida personal, laboral y familiar a más de 11 mil kilómetros de distancia.