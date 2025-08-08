Revelaron un polémico chat privado entre Mauro Icardi y Wanda Nara con lapidarias frases hacia la mediática
En medio del conflicto por la tenencia de sus hijas, se filtraron duros mensajes que Mauro Icardi lanzó contra Wanda Nara que reavivan el escándalo mediático.
Mientras Wanda Nara mantiene la tenencia de sus hijas menores, a quienes Mauro Icardi solo logró ver en escasas oportunidades entre enero y julio de este año. l Tras el romance y la relación que inició el futbolista con la China Suárez, señalada como la tercera en discordia, el episodio marcó el principio del quiebre definitivo entre ellos.
En el marco de esta constante disputa mediática, no han faltado filtraciones de conversaciones privadas y cargadas de tensión entre ambos. La más reciente data de agosto del año pasado, poco después de que la empresaria se marchara de Estambul. Allí, el futbolista descargó su enojo en un picante chat frente a la constante negativa de Nara de intentar una reconciliación familiar.
"Cuando se te caiga todo y fracases como mujer, como madre, como todo, ahí vendrás llorando y rogando perdón", escribió Icardi en uno de los duros mensajes. Ella le respondió con ironía, preguntándole a qué “fracaso” se refería, y él replicó: "No te fue tan mal en nueve años".
El escandaloso chat privado entre Wanda Nara y Mauro Icardi
En otro pasaje de la conversación, el jugador le recriminó: "Sos lo que sos gracias a mí. Acordate siempre que te puse por delante de mí". Según varios allegados, su romance con Wanda habría sido uno de los motivos por los que perdió protagonismo en la Selección Argentina, ya que ella era la exesposa de su entonces amigo Maxi López.
Lejos de calmarse, Icardi elevó el tono y le dijo que, durante su relación, fue "mucho más hombre que cualquiera". “Acordátelo siempre”, añadió antes de que Nara guardara silencio. La captura, compartida por el portal PrimiciasYA, finaliza con otro fuerte mensaje del delantero: siempre le dio "prioridad a una mina que no valía dos pesos".