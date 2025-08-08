Revelaron un polémico chat privado entre Mauro Icardi y Wanda Nara con lapidarias frases hacia la mediática

En medio del conflicto por la tenencia de sus hijas, se filtraron duros mensajes que Mauro Icardi lanzó contra Wanda Nara que reavivan el escándalo mediático.

La conversación privada vía WhatsApp entre la conductora y el delantero está cargada de filosas e hirientes palabras.

Mientras Wanda Nara mantiene la tenencia de sus hijas menores, a quienes Mauro Icardi solo logró ver en escasas oportunidades entre enero y julio de este año. l Tras el romance y la relación que inició el futbolista con la China Suárez, señalada como la tercera en discordia, el episodio marcó el principio del quiebre definitivo entre ellos.

En el marco de esta constante disputa mediática, no han faltado filtraciones de conversaciones privadas y cargadas de tensión entre ambos. La más reciente data de agosto del año pasado, poco después de que la empresaria se marchara de Estambul. Allí, el futbolista descargó su enojo en un picante chat frente a la constante negativa de Nara de intentar una reconciliación familiar.

"Cuando se te caiga todo y fracases como mujer, como madre, como todo, ahí vendrás llorando y rogando perdón", escribió Icardi en uno de los duros mensajes. Ella le respondió con ironía, preguntándole a qué “fracaso” se refería, y él replicó: "No te fue tan mal en nueve años".

El escandaloso chat privado entre Wanda Nara y Mauro Icardi picante chat entre Wanda y Mauro Mauro Icardi fue lapidario con Wanda Nara en la contundente conversación privada que se filtró. Foto: PrimiciasYa En otro pasaje de la conversación, el jugador le recriminó: "Sos lo que sos gracias a mí. Acordate siempre que te puse por delante de mí". Según varios allegados, su romance con Wanda habría sido uno de los motivos por los que perdió protagonismo en la Selección Argentina, ya que ella era la exesposa de su entonces amigo Maxi López.