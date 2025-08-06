Wanda Nara protagonizó una polémica campaña publicitaria de maní tras el picante video de Mauro Icardi

La mediática jamás da puntada sin hilo, esta vez Wanda Nara no dudó en grabar un comercial con el propósito de tirar un poco sutil palito a su exmarido.

La empresaria le tiró un fuerte dardo al futbolista con la publicidad que compartió en redes sociales.

Tras la difusión de un picante video íntimo de Mauro Icardi, sin dudarlo, Wanda Nara no perdió la oportunidad de ridiculizar a su expareja. La empresaria y experta mediática había insinuado en broma que protagonizaría un anuncio sobre maní, pero lo que parecía una simple provocación en un móvil desde el aeropuerto, terminó convirtiéndose en realidad.

La conductora de Telefe confirmó su participación en una campaña para una conocida marca de maní, donde no solo promociona el producto, sino que también lanza veladas alusiones contra Icardi, de una manera poco sutil y descarada, con risas cómplices en cada corte de edición. El video, compartido en su perfil de Instagram, muestra a Wanda en su cocina disfrutando de diferentes snacks elaborados con este alimento.

"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", afirma con picardía en el spot publicitario. Además, agrega: "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente". Sus declaraciones, cargadas de doble sentido contra el novio de la China Suárez, no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

La polémica publicidad de maní que compartió Wanda Nara en sus redes sociales Wanda Nara y una poco sutil publicidad de maní tras el escándalo del video de Mauro Icardi Wanda Nara y una poco sutil publicidad de maní tras el escándalo del video de Mauro Icardi. Video: Instagram @wanda_nara / ManíKing El cierre del material refuerza el mensaje con la frase "Orgullosamente manicera", dejando claro que la alusión a Icardi fue intencional. La estrategia de marketing, mezclada con su estilo provocador, generó un gran impacto en redes sociales, donde no tardaron en surgir memes y comentarios sobre la picante publicidad.