La conductora de Telefe arremetió con todo luego de que Mauro Icardi insinuó que la madre de sus hijas consumía sustancias. Por supuesto que no se quedó callada y lo liquidó en las redes sociales con un furioso comunicado: "Jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de pu*, ya que de una y mil maneras expresaron no querer vivir con vos ni verte".

Andrés Nara habló tras el furioso posteo de Wanda y fulminó a Mauro Icardi

"Yo no hablo nunca jamás ni en contra ni a favor del padre. Todos saben lo que yo pienso de él, pero no deja de ser el padre. Voy a respetar esa posición como él que no me respetó como abuelo", expresó Andrés Nara. Pero el padre de Wanda no se quedó callado y destrozó a la estrella del Galatasaray.