Wanda Nara destruyó a Mauro Icardi con un escandaloso posteo: "Hijo de pu*"

"Jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de pu* ya que de una y mil maneras expresaron no querer vivir con vos ni verte", comentó Wanda en otro párrafo del extenso descargo que compartió en sus redes.

El furioso posteo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

COMUNICADO WANDA NARA Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

Además, contó: "Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia. Pero me cansé que me acuses desde que te dejé siempre algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza".