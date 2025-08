Wanda Nara pasó por el aeropuerto y apuntó duro contra Marley, Mauro Icardi y la China Suárez: "Soy intuitiva"

Sin vueltas, le preguntaron respecto a la decisión de sus hijas de no llevar el apellido Icardi, sobre lo que la empresaria dijo ser un tema del que no podía hablar. Sin embargo, señaló que la información fue filtrada por gente cercana a sus hijas.

Wanda habló sobre la entrevista de Marley y Mauro en Turquía, con respecto al programa Viajar por el Mundo: "La gente piensa que todo el mundo me traiciona a mi, yo creo que cada uno elige que hacer con su vida", lo que fue retrucado por los periodistas con un "Vos no le atendiste el teléfono a Marley ".

Marley junto a Icardi Marley y Mauro Icardi. Créditos: Captura / LAM (América TV)

Nara no se calló y fue tajante: "Yo soy de clavar el visto a veces, o quizás soy muy intuitiva". También se habló de la supuesta donación de la ropa y pertenencias de la conductora de MasterChef, una acción que llevaría a cabo el propio Mauro Icardi. La empresaria respondió que en ese caso, ella sería la que estaría donando.

Al ser preguntada por su futura relación con el papá de sus hijas y la posibilidad de regresar, ella respondió que no: "No voy a hablar de eso... Cuánta gente habla de mi. Marley habla de mi, mi ex habla de mi, la otra chica que está con mi ex habla de mi".