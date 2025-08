¿Se acabó? Las hijas de Wanda Nara decidieron alejarse de Mauro Icardi por completo

La falta de presencia de Mauro Icardi en momentos importantes de sus hijas también se sumó a este quiebre. Francesca, según la periodista, "no le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años". Esta ausencia, combinada con otros episodios, habría llevado a las niñas a tomar una medida drástica y personal: bloquear a su padre del contacto que mantenían a través de la licenciada.

En este contexto de crisis, la periodista Laura Ubfal informó que Wanda Nara habría tomado la decisión de volver antes de lo planeado de su viaje por Europa para estar cerca de sus hijas. Francesca, en una muestra de su angustia, habría dicho a su madre: "No quiero hablar más con papá. No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así".