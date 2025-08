Florencia de la V habló sin filtro sobre Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi

También se mostró entusiasmada por escuchar la palabra de Mauro Icardi que saldrá al aire el próximo domingo: "Creo que por primera vez va a dar una entrevista sin Wanda Nara , me parece que lo más atractivo que va a suceder es eso, por primera vez habla con otra gestión".

Captura de pantalla 2025-07-31 203528 Florencia de la V opinó sobre Wanda Nara. Foto: captura de video/ América TV.

El periodista le consultó por los dichos de ella, donde daba a entender que Wanda era mala madre, y Florencia se defendió: "No dije que era mala madre, yo me pregunto qué pasó en estas vacaciones de invierno que estaba de viaje y sus hijas acá. Creo que las madres tenemos derechos de tomarnos vacaciones, pero en el contexto en que viven estas nenas, irte... Son cosas que me llaman la atención".