Florencia de la V reveló la charla privada que tuvo con sus hijos tras situaciones de bullying: "Nunca se avergüencen"

En medio de un festejo íntimo por su cumpleaños, Florencia de la V aprovechó para compartir una reflexión muy personal sobre su rol como madre. Durante la celebración, que tuvo lugar en el restaurante La Cabrera, habló sobre cómo acompaña a sus hijos frente a momentos difíciles.

La charla se dio en diálogo con Ángel de Brito para LAM. Allí, la conductora reveló que en el colegio de sus hijos atravesaron algunas situaciones vinculadas al bullying , lo que la llevó a mantener una conversación muy sincera con ellos.

La actriz explicó que, al notar que estaban pasando por momentos sensibles, decidió abrir el diálogo y contarles su historia sin rodeos, con la intención de reforzar su confianza y transmitirles orgullo por su familia.

"Cuando vivieron alguna situación de bullying los senté y les dije: 'Nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie'", explicó de la V.

Además, la presentadora también reflexionó sobre las contradicciones que observa en el entorno escolar. Según expresó, hay otros padres con responsabilidades públicas cuyos hijos no atraviesan cuestionamientos similares.

Florencia De La V Contó Cómo Fue La Charla Que Tuvo Con Sus Hijos Por El Bullying

"En ese colegio hay hijos de muchos políticos que le han hecho mucho daño a nuestro país y estoy segura de que no los señalan", expresó la artista.

Finalmente, Florencia de la V remarcó que su prioridad es que sus hijos crezcan con seguridad y aprendan a sostener su identidad frente a las miradas ajenas o los prejuicios. "Jamás se avergüencen de su mamá", les dijo la actriz, una frase que resume el mensaje de amor propio y orgullo familiar que busca transmitirles cada día.