Britney Spears fue arrestada en California: el motivo

La famosa cantante enfrentó un episodio legal en Ventura, California, el miércoles por la noche.

Britney Spears se encuentra en problemas. Según informaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ, la princesa del pop fue interceptada este miércoles por la noche en Ventura, California mientras se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el procedimiento tuvo lugar cerca de las 21.30 horas. El reporte oficial que, tras ser retenida por la Patrulla de Carreteras de California, la cantante fue ingresada en la dependencia policial alrededor de las 3 de la mañana. Finalmente, cerca de las 6 A.M, la artista abandonó el lugar.

Britney Spears La cantante fue arrestada el miércoles por la noche. Glamour Este episodio ocurre en un momento agridulce para la cantante, quien recientemente había logrado un alivio en los tribunales.

Hace apenas unos días, la Justicia le había otorgado una orden de restricción permanente contra un acosador que la hostigaba desde 2013. Este hombre, que había publicado contenido preocupante en plataformas digitales, llegó incluso a ser arrestado por allanamiento a su domicilio, en el año 2025". Tras años de insistencia por parte del equipo legal de la cantante, se logró esta medida de protección para garantizar su seguridad en Los Ángeles.