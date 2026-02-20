María Zysman, especialista en bullying: qué es, las señales y por qué no sirven las multas a los padres

La problemática del bullying atraviesa clases sociales, escuelas rurales, céntricas, privadas y públicas. La especialista en bullying, María Zysman pasó por Mendoza y habló con MDZ sobre los detalles del acoso, las señales que las familias pueden advertir en los chicos y de las multas a los padres .

Zyman llegó a la provincia invitada por el Colegio ICEI donde brindó una charla a 120 docentes entre maestros de aulas, equipos pedagógicos y directivos. Durante más de dos horas debatieron y reflexionaron sobre el tema y los docentes tuvieron espacio para hacer preguntas puntuales.

María Zysman es licenciada en psicopedagogía en la Universidad del Salvador. Además, es fundadora y presidenta de Libres de Bullying , una Asociación Civil dedicada al diagnóstico, prevención e intervención de casos de bullying en Argentina y en la región.

Desde allí brinda asesoramiento, capacitaciones, talleres, orientaciones a padres y actividades con niños y adolescentes. En 2017, elaboró junto al Gobierno de Mendoza una guía para la DGE con las pautas mínimas del acoso escolar.

La palabra bullying proviene del inglés y deriva del verbo bully, que significa acosar e intimidar. Fue utilizada por primera vez en 1970 por Dan Olweus, un profesor e investigador en Psicología que hizo un estudio sobre violencia escolar encargado por el Gobierno de Noruega. No tiene una traducción directa en español, sino que encierra el concepto de acoso escolar.

Para que exista bullying el maltrato debe cumplir algunos requisitos:

conducta agresiva deliberada

desequilibrio de poder

el hostigado no se puede defender

reiteración

actitud sostenida en el tiempo

acoso sistémico

intencional

testigos

“Una situación de bullying tiene un alma muy particular que es esa búsqueda de humillar a un par de manera reiterada, sostenida, sistemática e intencional. Consideramos una situación bullying cuando hay un niño o una niña que no puede responder para que se situación se detenga”, explicó María Zysman.

“Ese chico al que hostigan tiene mucho miedo de hacer cualquier cosa, ya sea actuar o no actuar, porque sabe que eso lo va a hundir cada vez más. Para hablar de bullying hay alguien que hostiga, alguien que es hostigado y un grupo que con su risa, con su no saber qué hacer, con su callarse, de alguna manera alienta al que hace bullying a que lo siga haciendo”, agregó.

Las señales de un chico hostigado

Muchas veces el bullying se vive en silencio, con vergüenza y si no hay una familia o escuela presentes, el hostigamiento se puede perpetuar en el tiempo, al menos durante la edad escolar.

A pesar del silencio, hay ciertas señales que deben encender las alarmas de los padres para buscar ayuda y brindar contención a su hijo.

Las señales son:

cambios de humor

cambios de hábitos

cambios en el sueño

cambios en la mirada

cambios en la alimentación

no quiere ir a la escuela

pierden útiles u objetos personales

presenta golpes o arañazos

no tiene amigos

no quiere ir a cumpleaños ni juntadas

“Un chico que es hostigado se ve como apagado. Es un chico que empieza a cambiar su conducta habitual, para dormir, para alimentarse, empieza a expresar pocas ganas de ir a la escuela. No es un niño que va feliz ni que vuelve feliz de la escuela, no habla de sus amigos”, dijo María Zysman.

“Tenemos que tratar de dar tiempo y confianza al niño o adolescente, respetarlo y acordar con él los pasos que vamos a llevar adelante, porque los chicos muchas veces se quedan callados porque tienen mucho miedo de que la intervención adulta complique aún más la situación”, añadió la especialista.

Multas para padres

En diciembre del año pasado, la Legislatura de Mendoza sancionó la ley Nº 9682 para sumar nuevas contravenciones al Código provincial. El texto establece que los responsables legales de niños y adolescentes que cometan faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación podrán ser sancionados con multas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales o con la realización de tareas educativas o comunitarias de hasta 30 días, de acuerdo con la gravedad del caso.

Con respecto a la efectividad de las multas a los padres para disminuir los casos de bullying, María Zysman mostró algunos reparos. “Creo que es muy difícil de aplicar. Yo entiendo que hay que convocar a las familias, que hay que hacerlas responsables. Pero no sé si con una multa se puede conseguir. Hay familias con dinero que van a poder pagar y, ¿qué va a pasar con los que no tienen plata? Es como si un chico le rompe los útiles al otro y el que tiene plata va y le compra otra cartuchera, pero no hay ningún tipo de trabajo”, detalló la psicopedagoga.

Además, hizo referencia al caso de Chile donde también se aplicaron multas a los padres y solo se consiguió que los chicos dejaran de denunciar. “El padre dice ´yo tengo que pagar una multa si vos hacés o ves bullying así que mejor no digas nada. Entonces empezaron a no decir nada. Se tapó todo, desaparecieron los casos. Es como querer hacer una escuela en donde la angustia esté prohibida, una ley para que todos jueguen con todos en la escuela”, indicó María Zysman.

“Hay que ver cómo convocamos a las familias para que estén presentes en la educación de sus hijos de otra manera. Hacer leyes para que los chicos tengan un lugar donde ir a hablar de su angustia o donde haya alguien que escuche la angustia”, cerró.