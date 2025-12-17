Mendoza sancionó la ley que establece multas a padres por casos de bullying escolar

La ley prevé multas o tareas comunitarias para padres o tutores que no actúen ante situaciones de acoso escolar.

La norma busca reforzar la prevención del bullying y fortalecer la intervención de las familias en el ámbito educativo.

La Legislatura de Mendoza sancionó la Ley Nº 9682, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que incorpora nuevas contravenciones al Código provincial con el objetivo de prevenir y abordar situaciones de acoso escolar. La norma establece sanciones para padres, madres o responsables legales que, tras ser notificados, no adopten medidas para evitar la reiteración de conductas de bullying.

La ley incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones, dentro del apartado referido a faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación. De este modo, se fija un marco legal específico para actuar ante la falta de acompañamiento adulto en casos de violencia escolar.

Sanciones para responsables legales en casos de bullying Según el texto aprobado, los responsables legales podrán ser sancionados con multas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales o con la realización de tareas educativas o comunitarias de hasta 30 días, de acuerdo con la gravedad del caso. Los fondos recaudados serán destinados a un fondo provincial para la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar y al fortalecimiento de bibliotecas populares.

La norma también establece el procedimiento a seguir: la autoridad escolar será la primera instancia de intervención y deberá aplicar el protocolo vigente en casos de bullying. Si esa etapa fracasa por inasistencia, falta de cooperación o incumplimiento de compromisos por parte de los adultos responsables, las actuaciones serán remitidas al Juzgado Contravencional correspondiente.

Además, la ley contempla situaciones de eximición de responsabilidad, como casos en los que los progenitores estén privados de la responsabilidad parental, tengan el cuidado personal unilateral en el otro progenitor o cuenten con medidas judiciales que les impidan intervenir en la crianza.