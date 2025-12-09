Australia prohíbe las redes sociales para menores de 16 años: la polémica ley que puede cambiar internet.

Australia borrará más de un millón de cuentas de menores de 16 años. La nueva ley divide al país y desafía a las grandes tecnológicas.

Australia se convertirá este miércoles en el primer país del mundo en eliminar masivamente más de un millón de cuentas de redes sociales pertenecientes a menores de 16 años. La histórica prohibición ya genera un terremoto político interno y es observada de cerca por Estados Unidos y otras potencias.

La normativa obliga a las plataformas a tomar “medidas razonables” para impedir que los menores creen perfiles y eliminar los ya existentes. El Gobierno defiende la ley como un escudo para la salud mental juvenil frente a algoritmos adictivos considerados “cocaínas conductuales”.

Padres divididos y multas millonarias Aunque muchos padres celebran la medida como una forma de reducir la exposición a contenido dañino, otros advierten que desconectar a los jóvenes afectará su expresión, sus vínculos sociales y el acceso a apoyo en comunidades vulnerables. La resistencia de las tecnológicas es intensa: deberán aplicar el veto bajo amenaza de multas de hasta 32 millones de dólares.

El debate se intensificó después de que dos jóvenes de 15 años demandaran al gobierno, alegando que la ley viola sus derechos. La discusión ya traspasó el ámbito político y se instaló en la vida cotidiana de las familias.

Riesgo de efecto rebote y voces adolescentes Las plataformas alertan sobre un posible efecto inverso: que los adolescentes migren a aplicaciones no reguladas o usen VPN para esquivar la prohibición. Algunos jóvenes coinciden y reclaman alfabetización digital en vez de bloqueos. “Los chicos van a encontrar otra manera de evitarlo”, dijo a NBC Chloe Song, de 14 años, que cuestiona la efectividad del plan.