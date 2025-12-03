Se sorteó el Mundial de Australia: quiénes son los rivales de Los Pumas
Este miércoles se sortearon los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027. Quiénes son los seleccionados que enfrentarán a Los Pumas.
Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa del Mundo Australia, en Sidney, y Los Pumas ya conocen su zona para la cita mundialista, que se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en ese país. Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá.
Este mundial contará por primera vez con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final.
Te Podría Interesar
Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Las ciudades sede serán Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville. El 3 de febrero de 2026 se oficializará el fixture.
Los grupos de Australia 2027
- A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong
- B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
- C: Argentina, Fiji, España, Canadá
- D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal
- E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa
- F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue
Octavos de final
Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros.
Los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos D y B.
Los segundos clasificados de los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos E y F.