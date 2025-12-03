Se sorteó el Mundial de Australia: quiénes son los rivales de Los Pumas

Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa del Mundo Australia , en Sidney, y Los Pumas ya conocen su zona para la cita mundialista, que se desarrollará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027 en ese país. Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá .

Este mundial contará por primera vez con la participación de 24 seleccionados , distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final.

Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Las ciudades sede serán Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville. El 3 de febrero de 2026 se oficializará el fixture .

Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se enfrentarán a los cuatro mejores terceros.

Los ganadores de los Grupos E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos D y B.

Los segundos clasificados de los Grupos A y C se enfrentarán a los segundos clasificados de los Grupos E y F.