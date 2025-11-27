Mundial de Rugby 2027: cuáles son los posibles rivales de Los Pumas

La World Rugby confirmó la composición de los bombos del Mundial de Rugby 2027 para el sorteo del 3 de diciembre, instancia en la que Los Pumas partirán como cabeza de serie. La máxima organización del rugby global tomó como referencia el ranking actualizado para definir los seis equipos que integran el Bombo 1: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Inglaterra y Argentina .

El Bombo 2 quedó conformado por Escocia, Fiji, Italia, Georgia, Gales y Australia, aunque los Wallabies ya tienen un lugar asegurado en el Grupo A por ser anfitriones y jugar el partido inaugural el 1 de octubre de 2027.

El Bombo 3 contará con Japón, España, Uruguay, Chile, Tonga y Estados Unidos, mientras que el Bombo 4 incluirá a Portugal, Rumania, Hong Kong China, Canadá, Zimbabue y Samoa.

Durante el sorteo, cada grupo recibirá un equipo de cada bombo , con la única excepción mencionada de Australia.

La Copa del Mundo de 2027 marcará una transformación histórica para el rugby masculino , ya que, por primera vez, el torneo tendrá 24 seleccionados, abandonando el formato de 20 equipos que rigió hasta Francia 2023.

La fase inicial estará compuesta por seis grupos de cuatro y de allí clasificarán los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros, ampliando las posibilidades de que más naciones accedan a las rondas decisivas. Además, se disputarán los primeros octavos de final de la historia del certamen, con cruces establecidos según el rendimiento de cada grupo.

Con el nuevo sistema, la Rugby World Cup 2027 sumará 52 partidos, cuatro más que en la edición anterior. Los encuentros se jugarán en siete ciudades emblemáticas del territorio australiano: Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney, Townsville.

La expectativa por el sorteo crece día a día, especialmente en la Argentina, donde el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará aprovechar su condición de cabeza de serie para asentarse como uno de los candidatos en la primera Copa del Mundo con formato ampliado.