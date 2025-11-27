La sinceridad brutal de Pedro Troglio sobre el polémico pasillo de Estudiantes a Central: "Es una..."

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, dejó en claro su desacuerdo con la tradición de recibir a un campeón con pasillo.

La controversia generada por el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata realizó a Rosario Central continúa generando reacciones. En medio del debate, Pedro Troglio dejó en claro que no comparte la idea de homenajear a un rival campeón con este gesto y fue categórico al explicar los motivos de su rechazo.

Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central Pedro Troglio, contundente En diálogo con el programa Un buen momento de Radio La Red, el entrenador aseguró que no participa de esa tradición ni estaría dispuesto a hacerlo: "Yo no haría pasillo nunca. No le haría pasillo a nadie. En el mundo, es una careteada".

Troglio sostuvo que la conducta dentro del partido muchas veces contradice esa muestra de cortesía: "Jugamos y cuando está por terminar el partido nos hacemos los que estamos lesionados, nos quedamos tirados cinco minutos ¿y después les hacemos los pasillos y los aplaudimos a todos?", cuestionó.

El DT amplió su argumento y explicó que el juego limpio no se reduce a un pasillo simbólico: "Yo además no tengo ni ganas de hacer pasillo, capaz que perdí el campeonato contra ellos y no tengo ganas de hacerles el pasillo", señaló.

troglio reggi Pedro Troglio, entrenador de Banfield, junto a su ayudante de campo, Gustavo Reggi. Para él, las verdaderas señales de fair play son otras: "No te tires, no hagas tiempo, no le pegues una patada a destiempo, no llegues tarde, no le metas un planchazo... Eso es fair play si vos querés". Incluso planteó la dificultad de aplicar la práctica en clásicos históricos: "Llega un partido que juegan los dos equipos que más se odian, no sé, ¿Boca le va a ir hacer un pasillo a River? ¿O River a Boca? Te mata la gente".