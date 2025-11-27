La sinceridad brutal de Pedro Troglio sobre el polémico pasillo de Estudiantes a Central: "Es una..."
El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, dejó en claro su desacuerdo con la tradición de recibir a un campeón con pasillo.
La controversia generada por el pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata realizó a Rosario Central continúa generando reacciones. En medio del debate, Pedro Troglio dejó en claro que no comparte la idea de homenajear a un rival campeón con este gesto y fue categórico al explicar los motivos de su rechazo.
Pedro Troglio, contundente
En diálogo con el programa Un buen momento de Radio La Red, el entrenador aseguró que no participa de esa tradición ni estaría dispuesto a hacerlo: "Yo no haría pasillo nunca. No le haría pasillo a nadie. En el mundo, es una careteada".
Troglio sostuvo que la conducta dentro del partido muchas veces contradice esa muestra de cortesía: "Jugamos y cuando está por terminar el partido nos hacemos los que estamos lesionados, nos quedamos tirados cinco minutos ¿y después les hacemos los pasillos y los aplaudimos a todos?", cuestionó.
El DT amplió su argumento y explicó que el juego limpio no se reduce a un pasillo simbólico: "Yo además no tengo ni ganas de hacer pasillo, capaz que perdí el campeonato contra ellos y no tengo ganas de hacerles el pasillo", señaló.
Para él, las verdaderas señales de fair play son otras: "No te tires, no hagas tiempo, no le pegues una patada a destiempo, no llegues tarde, no le metas un planchazo... Eso es fair play si vos querés". Incluso planteó la dificultad de aplicar la práctica en clásicos históricos: "Llega un partido que juegan los dos equipos que más se odian, no sé, ¿Boca le va a ir hacer un pasillo a River? ¿O River a Boca? Te mata la gente".
La polémica entre Central y Estudiantes
Al referirse puntualmente a lo ocurrido entre Rosario Central y Estudiantes, Troglio eligió una mirada equilibrada. Consideró que la decisión del Pincha de realizar el pasillo de espaldas es "de ellos" y merece respeto, del mismo modo que corresponde aceptar los festejos del campeón.
"Es decisión de ellos. Y también es respetada, como también es respetado que si soy jugador de Central y me dan la copa, yo voy y doy la vuelta. Pero no una: diez vueltas. Y si no soy de Central digo 'che, tendrían que haber avisado antes'", aseguró.