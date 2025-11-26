La AFA ya tomó una decisión por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes a Rosario Central: ¿hay sanciones?

Si bien el fallo saldrá este jueves, el Tribunal de Disciplina ya resolvió qué hará con los jugadores de Estudiantes que se dieron vuelta en el Gigante de Arroyito.

El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó una decisión luego del "pasillo de espaldas" que recorrió el mundo.

Luego del desmadre que originó el "espaldarazo" de Estudiantes a Rosario Central, que promete tener varios capítulos de ahora en adelante, lo que más se espera en estas horas es el fallo oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA. Y si bien eso se dará a conocer este jueves, ya trascendió lo que resolverá el organismo luego del accionar adoptado por el Pincha tras el polémico título otorgado a los rosarinos.

El ente disciplinario había iniciado una investigación por la protesta del elenco platense en el Gigante de Arroyito y le dio 48 horas para presentar un descargo por los jugadores que fueron parte del histórico pasillo en el ingreso del Canalla. En ese mismo escrito, el León desligó al plantel y le adujo toda la responsabilidad a Juan Sebastián Verón.

La decisión del Tribunal de Disciplina por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes a Central En ese contexto, según reveló TyC Sports, el Tribunal de Disciplina tomó una contundente decisión: no habrá sanciones para los 12 futbolistas de Estudiantes que fueron parte de la protesta (los 11 titulares y Lucas Alario, quien fue suplente pero le comunicó la medida a Di María y Fatura Brown en el túnel de ingreso). Lo que terminó siendo clave para lograr esto fue la figura del presidente del Pincha, quien asumió todo tipo de responsabilidad al respecto en el descargo presentado por el club.

Eduardo Domínguez Estudiantes Rosario Central Festeja Domínguez: el Tribunal no sancionará a Estudiantes por el "espaldarazo" a Rosario Central. Fotobaires Las sospechas por el Boletín de la AFA sobre los protocolos de los pasillos a campeones Cabe recordar que, en medio de todo lo sucedido, empezó a haber fuertes sospechas en las redes y algunos medios sobre una presunta manipulación del Boletín 6625, con fecha 12 de febrero de 2025, el documento que establece la obligatoriedad de realizar pasillos de honor a los equipos campeones. La controversia se instaló luego de que varios usuarios mostraran que, al descargar el PDF desde el sitio oficial, figuraba como fecha de publicación el 23 de noviembre (el pasado domingo, una vez finalizado el partido en Arroyito), algo que hizo mucho ruido y encendió las dudas.

Incluso esta situación generó que la AFA se vea obligada a publicar un extraño comunicado remarcando enfáticamente que el documento en cuestión no había sido manipulado, tal como se había comprobado en las redes.