La extraña aclaración de la AFA en medio de sospechas de documento manipulado sobre el protocolo de los pasillos a campeones
LA AFA negó rotundamente que el Boletín 6625, con fecha 12 de febrero de 2025, haya sido publicado este domingo, luego de lo ocurrido en Central-Estudiantes. Los detalles.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este martes a despejar las fuertes sospechas que circularon en redes y algunos medios sobre una presunta manipulación del Boletín 6625, con fecha 12 de febrero de 2025, el documento que establece la obligatoriedad de realizar pasillos de honor a los equipos campeones. Todo esto, claro, luego del espaldarazo de los jugadores de Estudiantes a Rosario Central por el polémico título de liga.
La controversia se instaló luego de que varios usuarios mostraran que, al descargar el PDF desde el sitio oficial, figuraba como fecha de publicación el 23 de noviembre de este (el pasado domingo, una vez finalizado el partido en el Gigante de Arroyito), algo que hizo mucho ruido y encendió las dudas.
La AFA desmintió haber manipulado el Boletín 6625 luego de las fuertes sospechas en redes
En medio del revuelo, la AFA no tardó mucho tiempo en expedirse y emitió un comunicado en el que remarcó enfáticamente que el archivo en cuestión “tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación”. El mensaje fue difundido poco después de las 18.30 del lunes, mientras Claudio Tapia se encontraba en la cancha de Riestra para presenciar la clasificación de Barracas ante el Malevo.
¿Qué fue lo que disparó la reacción oficial?
Durante las últimas horas comenzaron a circular videos mostrando el proceso de descarga del Boletín desde la web de la casa madre del fútbol argentino. Resulta que, al abrir las propiedades del documento, aparecía el 23/11/25 como supuesta fecha de publicación. Algunos usuarios incluso utilizaron herramientas que detectan artículos de larga data y aseguraron que el PDF no estaba publicado hasta entonces.
Por otra parte, tras el comunicado de la AFA, el programador Javier Smaldone sumó más ruido al debate. A través de su cuenta de X, reafirmó la teoría de los usuarios y expuso que el archivo había sido reemplazado. En ese contexto, y según su análisis, fue subido nuevamente “con la metadata modificada”.
En paralelo a estos rumores, el caso sigue teniendo implicancias deportivas. Es que Estudiantes quedó expuesto a una posible sanción por haberles dado la espalda a los jugadores de Central durante el pasillo obligatorio y desacatar la orden previa. El Tribunal de Disciplina ya abrió un expediente para evaluar la conducta del plantel pincharrata, mientras el reglamento y la polémica por el Boletín siguen bajo la lupa. Veremos cómo se resuelve esta novela.
El comunicado oficial de la AFA
Los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos.
En el caso que nos ocupa, el Boletín 6625 del 12.02.2025, tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación.
Asimismo, según puede observarse en el Boletín 6661 del 03.04.2025, el precitado Boletín 6625 del 12.04.2025 se encuentra entre todas las Resoluciones adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo.
De lo expuesto, claramente se advierte que el Boletín 6625 y los temas en el tratado corresponden al 12 de febrero de 2025, tal como se encuentra publicado en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.