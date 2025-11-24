Javier Milei se metió en la guerra de la AFA con un fuerte respaldo a Estudiantes de La Plata
El presidente Javier Milei salió a apoyar al Pincha en plena investigación por el polémico “pasillo de espaldas”, y avivó la tensión con la conducción de la AFA.
El presidente Javier Milei se sumó a la polémica desatada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el "pasillo de espaldas" que los jugadores de Estudiantes de La Plata le hicieron a Rosario Central. El libertario no guardó silencio y salió en sus redes a expresar su opinión con un filoso tuit.
Qué dijo Javier Milei sobre la polémica de Estudiantes de la Plata y la AFA
En medio de la investigación iniciada por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra el club platense y sus jugadores, el mandatario utilizó su cuenta de X para sentar una clara postura en favor del “Pincha”.
Este lunes feriado, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió, en referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto albirrojo que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental.
Tensión entre la AFA y Estudiantes de La Plata
De acuerdo al Boletín Oficial de la AFA, el cuerpo indicó que actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”.
El Tribunal de Disciplina aseguró que “antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados”. Así, les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes, a su presidente, Juan Sebastián Verón, y al capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025”.
La polémica del “pasillo” fue la forma en la que el plantel de Estudiantes expresó su rechazo ante la designación de Rosario Central como campeón, que, según el club platense, se realizó sin votación mediante. Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol, había asegurado que la decisión fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.
En ese marco, el gesto del presidente significó un fuerte respaldo público al club que dirige Verón, en medio de un momento de alta tensión con la conducción del Chiqui Tapia en la AFA.