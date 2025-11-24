Fin de semana récord en Mar del Plata: Javier Milei festejó el movimiento de 160.000 turistas

Mar del Plata cerró el fin de semana largo con casi 160.000 turistas, una cifra que el intendente Guillermo Montenegro definió como “un número que impresiona”. Rápidamente, Javier Milei y sus funcionarios salieron a capitalizar el récord en sus redes sociales y a celebrar el rumbo del Gobierno libertario.

Según destacaron, durante el fin de semana XL, casi 160.000 turistas visitaron la ciudad costera. “El número impresiona. El primer fin de semana post pandemia que todos querían salir hubo cerca de 130.000 personas y ahora cerca de 160.000”, celebró Montenegro en Radio Rivadavia.

El intendente agregó que hubo un “40 por ciento más” de turistas respecto al mismo fin de semana largo del año pasado, y le hizo un guiño a Milei al afirmar que con el gobierno anterior “te subsidiaban la oferta, no te vendían dólares y te obligaban a ir donde querían y ahora podes elegir donde querés ir de vacaciones”.

El Gobierno sacó pecho por el récord turístico en Mar del Plata.

“Hace unos años decidimos que vengan los jóvenes a Mar del Plata y repuntó la visita de personas de 18 a 35 años, que habían dejado de venir para ir a Pinamar o Villa Gessell. Este fin de semana hubo muchos jóvenes y la gastronomía estuvo explotada, en Mar del Plata tenés la opción de elegir cuánto pagar. Podés comer caro y comer barato”, celebró el jefe comunal.

Los datos del turismo fueron la punta de lanza para que Milei saliera a replicar una batería de mensajes en sus redes sacando pecho por la alta ocupación hotelera en Mar del Plata. Entre ellos, retuiteó un mensaje del propio Montenegro sobre la concurrencia de 158.000 turistas.

“A Mar del Plata vinieron 158.000 turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió Montenegro.

Milei también se hizo eco de los mensajes del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quien difundió las cifras sobre el fin de semana largo.

Daniel Scioli tuit El Gobierno adjudicó el récord turístico en Mar del Plata a la "estabilidad económica"

“La estabilidad económica que vive la Argentina bajo el liderazgo del presidente Milei está dando previsibilidad a las familias que hoy eligen recorrer nuestro maravilloso país”, afirmó el ministro, y sumó: “La decisión del pueblo argentino de acompañar este rumbo trajo tranquilidad, renovó el ánimo y ese impulso ya se refleja en el turismo y en muchos otros sectores”.

Scioli le adjudicó el éxito turístico a los principales dirigentes del Gobierno nacional: “Además, el trabajo articulado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con todas las áreas de Gobierno potencia este boom turístico. Mi reconocimiento al sector privado, las provincias y los municipios por su enorme compromiso en promover y fortalecer este gran momento del turismo argentino”, cerró.