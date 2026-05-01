Primavera e invierno en el AMBA: así estará el tiempo este fin de semana largo

El viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, llegará con condiciones considerablemente más amigables que las de los días anteriores, en especial en lo referido a las temperaturas . El avance de un frente cálido permitirá mínimas cercanas a los 15 °C y máximas que podrían superar los 25 °C en varios sectores del AMBA .

Durante la mañana podrían formarse nieblas más persistentes por el aporte de humedad que trae el aire más templado; hacia la tarde aumentará la nubosidad y existe una baja probabilidad de alguna lluvia aislada o intermitente.

El cierre del feriado se presentará todavía templado, con temperaturas por encima de los 20 °C. Sin embargo, antes de la medianoche el nuevo frente frío alcanzará el área metropolitana, modificando por completo el panorama para el resto del fin de semana.

El cierre del feriado se presentará todavía templado, con temperaturas por encima de los 20 °C.

Desde la madrugada del sábado comenzará a sentirse el descenso térmico. El viento rotará al sur y comenzará a soplar con mayor intensidad, reforzando una sensación térmica bastante más baja que la temperatura real.

Durante la mañana se esperan unos 10 °C en áreas urbanas y cerca de 7 °C en zonas más abiertas; por la tarde, el termómetro difícilmente superará los 18 °C. Será una jornada fresca a fría, con nubes y viento persistente.

El domingo combinará sol y nubes

Volverá a destacarse por el frío temprano: las mínimas podrían acercarse a 5 o 6 °C en sectores altamente urbanizados y bajar hasta 2 o 3 °C en áreas suburbanas e inclusive más bajas en áreas rurales. Hacia el final del día el viento rotará nuevamente al norte, lo que permitirá que la semana próxima comience con otro repunte de temperaturas.

frio Volverá a destacarse por el frío temprano. Archivo.

En definitiva, el fin de semana largo ofrecerá condiciones para todos los gustos —aunque no necesariamente en el orden deseado—: un viernes agradable, seguido de un sábado y domingo que exigirán sacar abrigos de invierno del placard.

* Cindy Fernández, meteoróloga de Meteored