Aumenta el colectivo y el subte en el AMBA: cuánto costarán en mayo y cómo pagar menos

Desde mayo, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) será más caro: el transporte público aumenta un 5,4% por la actualización automática basada en el IPC de marzo más un adicional del 2%. El ajuste impacta en colectivos y subte , aunque existen opciones para pagar menos.

Cómo quedan las tarifas del subte y los colectivos en el AMBA.

El boleto de colectivo tendrá un incremento del 5,4% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, en línea con el sistema de indexación mensual. El impacto será más fuerte en el conurbano.

Boleto mínimo (0 a 3 km): $753,86

Tramo de 3 a 6 km: $837,66

Tramo de 6 a 12 km: $902,19

Tramo de 12 a 27 km: $966,77

En el resto del AMBA, los valores serán:

Boleto mínimo: $918,35

3 a 6 km: $1023,04

6 a 12 km: $1101,85

12 a 27 km: $1180,73

Más de 27 km: $1259,07

El subte también aumenta: cuánto costará el pasaje

El subte acompañará la suba y el boleto pasará de $1414 a costar $1490 con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $2369,10.

SUBE: saldo negativo y monto máximo en 2026

La tarjeta SUBE mantiene la opción de saldo negativo para seguir viajando sin carga. El monto varía según el transporte:

Colectivos y subte: hasta $1400

Trenes y lanchas: hasta $650

Línea Urquiza: $480

El saldo máximo permitido es de $40.000 y puede cargarse desde la app, en colectivos o en terminales automáticas.

Cómo pagar menos el transporte

Pese al aumento, hay herramientas para reducir el gasto. La Red SUBE permite combinar viajes con descuento: el segundo tiene 50% de rebaja y, desde el tercero, 75%.

También sigue vigente la tarifa social para jubilados, beneficiarios de ANSES y otros grupos, con descuentos directos en el boleto.

Además, algunas billeteras virtuales ofrecen reintegros en pagos con QR, con promociones que pueden cubrir hasta el 100% del viaje según el usuario.

Peajes en el AMBA: también se actualizan las tarifas

El aumento de mayo también alcanza a los peajes de las autopistas porteñas, con subas en línea con el ajuste aplicado al transporte. Las tarifas varían según el tipo de vehículo y la franja horaria, por lo que el impacto depende del uso en cada caso.