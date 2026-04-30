Aumenta el colectivo y el subte en el AMBA: cuánto costarán en mayo y cómo pagar menos
El transporte público en el AMBA aumenta 5,4% en mayo. Conocé las nuevas tarifas de colectivos y subte y las opciones disponibles para pagar menos.
Desde mayo, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro: el transporte público aumenta un 5,4% por la actualización automática basada en el IPC de marzo más un adicional del 2%. El ajuste impacta en colectivos y subte, aunque existen opciones para pagar menos.
Suben los colectivos en el AMBA: nuevos precios en mayo
El boleto de colectivo tendrá un incremento del 5,4% tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, en línea con el sistema de indexación mensual. El impacto será más fuerte en el conurbano.
Para las 31 líneas porteñas, con tarjeta SUBE registrada:
- Boleto mínimo (0 a 3 km): $753,86
- Tramo de 3 a 6 km: $837,66
- Tramo de 6 a 12 km: $902,19
- Tramo de 12 a 27 km: $966,77
En el resto del AMBA, los valores serán:
- Boleto mínimo: $918,35
- 3 a 6 km: $1023,04
- 6 a 12 km: $1101,85
- 12 a 27 km: $1180,73
- Más de 27 km: $1259,07
El subte también aumenta: cuánto costará el pasaje
El subte acompañará la suba y el boleto pasará de $1414 a costar $1490 con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $2369,10.
SUBE: saldo negativo y monto máximo en 2026
La tarjeta SUBE mantiene la opción de saldo negativo para seguir viajando sin carga. El monto varía según el transporte:
- Colectivos y subte: hasta $1400
- Trenes y lanchas: hasta $650
- Línea Urquiza: $480
El saldo máximo permitido es de $40.000 y puede cargarse desde la app, en colectivos o en terminales automáticas.
Cómo pagar menos el transporte
Pese al aumento, hay herramientas para reducir el gasto. La Red SUBE permite combinar viajes con descuento: el segundo tiene 50% de rebaja y, desde el tercero, 75%.
También sigue vigente la tarifa social para jubilados, beneficiarios de ANSES y otros grupos, con descuentos directos en el boleto.
Además, algunas billeteras virtuales ofrecen reintegros en pagos con QR, con promociones que pueden cubrir hasta el 100% del viaje según el usuario.
Peajes en el AMBA: también se actualizan las tarifas
El aumento de mayo también alcanza a los peajes de las autopistas porteñas, con subas en línea con el ajuste aplicado al transporte. Las tarifas varían según el tipo de vehículo y la franja horaria, por lo que el impacto depende del uso en cada caso.