El duro golpe que recibieron 24 hinchas de la Lepra tras robarse un micro

Un total de 24 hinchas de Independiente Rivadavia no podrán ingresar a ningún estadio del país luego de quedar incorporados al programa Tribuna Segura, en una medida que llega a días del clásico frente a Gimnasia. La sanción fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional y ya está vigente.

La disposición establece una restricción de concurrencia administrativa por el plazo de dos años para la mayoría de los involucrados, mientras que en uno de los casos se extiende a tres años por antecedentes previos. La medida alcanza a todo evento deportivo en el territorio nacional.

El castigo se vincula con un episodio ocurrido el 7 de abril, en el estadio Malvinas Argentinas, cuando se disputaba el partido de Copa Libertadores entre Independiente Rivadavia y Bolivar. Según la investigación, los hinchas protagonizaron un hecho grave vinculado al uso de un colectivo para llegar al encuentro.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el grupo involucrado habría tomado un colectivo mediante amenazas, desviándolo de su recorrido habitual con el objetivo de asistir al partido. El hecho fue detectado por la Policía, que intervino y trasladó a los implicados a una dependencia.

A partir de ese episodio, se inició una causa judicial y se pidió la incorporación de los involucrados al sistema Tribuna Segura. El objetivo es impedir su presencia en espectáculos deportivos por considerarlos un riesgo para la seguridad.

La decisión se enmarca en una política más amplia que busca prevenir hechos de violencia en el fútbol, no solo dentro de los estadios sino también en los traslados y en la previa de los partidos.

El trasfondo de los colectivos y las hinchadas

barras hinchas hinchadas micros (cincuenta) .JPG La decisión se suma al fin del traslado en colectivos y apunta a prevenir nuevos hechos de violencia en partidos locales. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El caso vuelve a poner el foco sobre una práctica que lleva años en Mendoza: el uso de colectivos por parte de las hinchadas para trasladarse a los partidos. Según pudo reconstruir MDZ, en sus inicios las empresas cedían unidades por temor a robos o daños.

Con el tiempo, ese sistema se volvió más organizado, incluso con custodia policial, como una forma de controlar los movimientos de los grupos y evitar situaciones más graves. Sin embargo, los últimos episodios pusieron en discusión su continuidad.

En ese contexto, también surgen interrogantes sobre posibles usos informales de esos colectivos: desde la reventa de pasajes hasta la venta de sustancias ilegales durante los traslados, lo que podría haber generado un circuito paralelo alrededor de los partidos.

Cambios en el operativo y lo que viene

Previa independiente rivadavia hinchas lepra hinchada (ochenta).JPG A días del clásico, endurecen medidas de seguridad y aplican Tribuna Segura a hinchas involucrados en un hecho grave. Santiago Tagua/MDZ

Días antes de esta sanción, el Gobierno de Mendoza ya había decidido que no se presten más colectivos para el traslado de hinchas, una medida que comenzó a regir recientemente y que, según fuentes oficiales, tuvo buenos resultados iniciales.

Desde el sector del transporte confirmaron que ahora habrá un compromiso más fuerte para denunciar y procesar cualquier intento de toma o desvío de unidades, con intervención directa de la Justicia.

Con este escenario, el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia se jugará bajo un operativo reforzado, sin colectivos gestionados por los hinchas y con mayor control en los accesos, en un intento por evitar nuevos incidentes.