Retiraron un colectivo abandonado que funcionaba como aguantadero en Guaymallén

Un operativo de la Municipalidad de Guaymallén puso fin a un problema que llevaba años sin resolverse en San José. En la esquina de Aristóbulo del Valle y Barcala, un colectivo en desuso se había convertido en un foco constante de conflictos. La intervención respondió a un reclamo sostenido de los vecinos por la inseguridad en la zona.

Durante mucho tiempo, el vehículo abandonado dejó de ser un simple resto urbano para transformarse en un espacio ocupado de manera irregular. Personas ajenas al rodado lo utilizaban como refugio y punto de encuentro. Esto generaba preocupación diaria en el barrio por el aumento de hechos vinculados al delito.

En las últimas semanas, la situación se había agravado tras registrarse un hecho de gravedad relacionado directamente con quienes usaban el colectivo . Esto aceleró la decisión de avanzar con un operativo integral. La demanda vecinal por mayor seguridad se volvió urgente.

El colectivo estaba tomado y generaba un foco infeccioso, además de ser vinculado a hechos de inseguridad en la zona.

En el interior del colectivo , las condiciones eran críticas y evidenciaban una ocupación sostenida. Había basura acumulada, colchones deteriorados y signos claros de que el lugar era utilizado para pernoctar.

Dicha situación afectaba directamente a quienes viven en los alrededores. El abandono prolongado convirtió al espacio en un problema de salubridad.

Un foco de alarma para los vecinos

cOLECTIVO USADO COMO AGUANTADERO EN GUAYMALLÉN (4) El retiro del micro permitió mejorar la visibilidad y reducir zonas oscuras que eran aprovechadas para cometer delitos. Municipalidad de Guaymallén

Vecinos de San José venían denunciando la situación desde hacía tiempo. El colectivo abandonado era parte de una postal cotidiana que generaba miedo, sobre todo durante la noche. La insistencia fue clave para que el reclamo tenga una respuesta concreta.

La intervención permitió ordenar, limpiar y devolver condiciones mínimas de seguridad. Ahora, el desafío será sostener estas mejoras en el tiempo.

El resto de tareas en la zona

cOLECTIVO USADO COMO AGUANTADERO EN GUAYMALLÉN (2) El micro estaba en desuso y se había convertido en un punto de reunión para delincuentes, afectando la seguridad y la convivencia. Municipalidad de Guaymallén

Para retirar el colectivo fue necesario utilizar maquinaria pesada, ya que estaba prácticamente integrado al entorno por el paso del tiempo. La estructura había quedado fija tras años de abandono.

En paralelo, se realizaron tareas de poda y desrame en los árboles cercanos. El objetivo fue mejorar la visibilidad en toda la zona. La falta de luz natural y artificial generaba puntos ciegos que favorecían situaciones de riesgo. Además, se reforzó la iluminación pública para evitar sectores oscuros.