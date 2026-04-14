Villa Fiorito: un niño de 5 años fue arrastrado por un colectivo al bajar con su abuela

El chofer del colectivo retomó la marcha cuando el niño aún descendía mientras realizaba su recorrido en Villa Fiorito. El menor sufrió politraumatismos.

Un niño de cinco años resultó herido este lunes tras protagonizar un violento accidente al descender de un colectivo en la localidad bonaerense de Villa Fiorito.

Un niño de cinco años resultó herido este lunes tras protagonizar un violento accidente al descender de un colectivo en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. El menor fue arrastrado varios metros por la unidad luego de quedar enganchado en el estribo cuando el conductor retomó la marcha.

El episodio ocurrió en la intersección de Plumerillo y Canadá, cuando el pequeño —identificado como Giovanni— bajaba del colectivo de la línea 283 acompañado por su abuela.

De acuerdo con fuentes policiales, el niño quedó enganchado en el último estribo del vehículo y el chofer, aparentemente sin advertir lo ocurrido, avanzó con la unidad, lo que provocó que el menor fuera arrastrado por el asfalto durante varios metros.

El estado de salud del niño Tras el accidente, el chico fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos como consecuencia del arrastre. Afortunadamente, las lesiones no revistieron gravedad y horas más tarde recibió el alta médica, según confirmaron fuentes del centro de salud.