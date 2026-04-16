Aumenta el colectivo en el AMBA: cuánto va a costar el pasaje a partir de mayo

Viajar en colectivo y subte en el AMBA será más caro desde mayo de 2026. A partir del 1, entrará en vigencia un nuevo aumento del 5,4% que impactará en las tarifas tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia, en el marco del esquema de ajustes mensuales vigente.

Con la actualización, el boleto mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para los recorridos de hasta 3 kilómetros. En territorio bonaerense, el mismo tramo tendrá un costo inicial de $918,35, reflejando una diferencia que se mantiene entre ambas jurisdicciones.

El incremento también alcanza al subte porteño, cuyo pasaje trepará a $1.490,36 desde mayo, consolidando otra suba en el costo del transporte público.

En medio del conflicto por la baja frecuencia, aumenta el boleto del colectivo en el AMBA. Foto: Noticias Argentinas

El paro destapó el problema de financiamiento de los colectivos en el AMBA. Foto: Noticias Argentinas

Para las líneas provinciales (numeración desde el 200), los valores con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $918,35

De 3 a 6 km: $1.023,04

De 6 a 12 km: $1.101,85

De 12 a 27 km: $1.180,73

Más de 27 km: $1.259,07

Nuevos valores en colectivos de CABA

En el caso de las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad, las tarifas desde mayo serán:

Hasta 3 km: $753,86

De 3 a 6 km: $837,66

De 6 a 12 km: $902,19

De 12 a 27 km: $966,77

El esquema de actualización tarifaria se aplica desde principios de año y combina la inflación medida por el INDEC con un adicional del 2%, lo que explica los incrementos mensuales en el transporte.

El Gobierno pone la lupa en el transporte

En lo que va de 2026, los colectivos acumulan subas del 39,47% en la provincia de Buenos Aires y del 27,01% en la Ciudad, ubicándose por encima del ritmo inflacionario en el mismo período.

En ese marco, el Gobierno evalúa reforzar la asistencia económica a las empresas del sector para evitar conflictos como los registrados en las últimas semanas, que derivaron en menos frecuencias y complicaciones para los usuarios.

Además, a fines de abril se llevará a cabo una nueva reunión técnica en la que se discutirán posibles cambios para reordenar el sistema de transporte en el AMBA.