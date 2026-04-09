Choferes de colectivo: cuánto cobran en abril y qué hace subir el sueldo
En abril de 2026, los choferes de colectivo reciben un aumento y el sueldo supera el básico. Cuánto cobran y qué adicionales hacen crecer el ingreso mensual.
En abril de 2026, los choferes de colectivo del AMBA cobran salarios que rozan los $2 millones mensuales tras la última paritaria del sector. Aunque el básico quedó por encima del millón y medio, el ingreso real se eleva con adicionales y sumas extra que impactan directamente en el bolsillo.
De acuerdo con el acuerdo firmado por la Unión Tranviarios Automotor, el salario básico de los conductores se fijó en $1.545.278,25. Sin embargo, ese monto no refleja el total que efectivamente perciben los trabajadores.
Cuánto cobran los choferes de colectivo en abril de 2026
Con los adicionales incluidos, el sueldo inicial de un chofer supera los $1.890.000 mensuales.
El ingreso final se compone de distintos ítems que se suman al básico:
- Viáticos
- Presentismo
- Premios por puntualidad
- Adicionales por tareas (como el sistema SUBE)
- Sumas fijas acordadas en paritarias
Además, en abril impacta una suma no remunerativa de $120.000, que eleva el monto total a cobrar.
Por qué el sueldo puede ser más alto
El salario de los colectiveros está regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que establece todos los adicionales obligatorios.
A eso se suma la antigüedad: cada año trabajado incrementa el sueldo, generando diferencias importantes entre quienes recién ingresan y los conductores con más experiencia. Con apenas un año, el ingreso ya puede ubicarse por encima de los $1.870.000.
Aumento de colectivos en abril: cuánto cuesta el boleto
El incremento salarial se da en paralelo con una suba en el precio del transporte público en el AMBA.
- Boleto mínimo (hasta 3 km): $700
- Tramos más largos: más de $950
El sistema sigue funcionando con subsidios estatales, que en abril superan los $73.500 millones para sostener la operación de las empresas.
Salarios y tarifas, atados a la inflación
Tanto los sueldos como el valor del boleto se actualizan de forma periódica en función de la inflación y de los costos del sector, como el gasoil, los seguros y el mantenimiento.
Este esquema busca equilibrar los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad del servicio en un contexto económico desafiante.