Choferes de colectivo: cuánto cobran en abril y qué hace subir el sueldo

En abril de 2026, los choferes de colectivo del AMBA cobran salarios que rozan los $2 millones mensuales tras la última paritaria del sector. Aunque el básico quedó por encima del millón y medio, el ingreso real se eleva con adicionales y sumas extra que impactan directamente en el bolsillo.

De acuerdo con el acuerdo firmado por la Unión Tranviarios Automotor, el salario básico de los conductores se fijó en $1.545.278,25. Sin embargo, ese monto no refleja el total que efectivamente perciben los trabajadores.

Con los adicionales incluidos, el sueldo inicial de un chofer supera los $1.890.000 mensuales.

En abril, los choferes de colectivo del AMBA cobran su salario con aumento y otros montos extra. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno audita el sistema de colectivos en el AMBA. Foto: Noticias Argentinas

El ingreso final se compone de distintos ítems que se suman al básico:

Además, en abril impacta una suma no remunerativa de $120.000, que eleva el monto total a cobrar.

Por qué el sueldo puede ser más alto

El salario de los colectiveros está regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73, que establece todos los adicionales obligatorios.

A eso se suma la antigüedad: cada año trabajado incrementa el sueldo, generando diferencias importantes entre quienes recién ingresan y los conductores con más experiencia. Con apenas un año, el ingreso ya puede ubicarse por encima de los $1.870.000.

Aumento de colectivos en abril: cuánto cuesta el boleto

El incremento salarial se da en paralelo con una suba en el precio del transporte público en el AMBA.

Boleto mínimo (hasta 3 km): $700

Tramos más largos: más de $950

El sistema sigue funcionando con subsidios estatales, que en abril superan los $73.500 millones para sostener la operación de las empresas.

Salarios y tarifas, atados a la inflación

Tanto los sueldos como el valor del boleto se actualizan de forma periódica en función de la inflación y de los costos del sector, como el gasoil, los seguros y el mantenimiento.

Este esquema busca equilibrar los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad del servicio en un contexto económico desafiante.