Cómo usar Cuenta DNI para no pagar colectivo ni subte y ahorrar hasta $20.000 en abril

En un mes en el que el transporte vuelve a pesar fuerte en el bolsillo, Cuenta DNI sumó un beneficio que puede marcar diferencia en la rutina diaria. La promoción, vigente hasta el 30 de abril, devuelve el total de lo gastado en viajes de colectivo y subte .

Dicho de otro modo: quienes cumplan con las condiciones pueden recuperar el 100% de lo que paguen al moverse. El punto clave es que no alcanza con tener la app instalada ni con cualquier forma de pago. El sistema exige una tecnología puntual y deja afuera varias modalidades que muchos usuarios usan todos los días.

La devolución aplica únicamente cuando el viaje se abona con la tarjeta Visa Débito digital vinculada a Cuenta DNI mediante tecnología NFC. Es decir, el usuario tiene que acercar el celular a la terminal de cobro compatible para que el sistema reconozca la operación como válida. No hay otra vía. Si el pago se hace con QR, incluso desde otras billeteras o plataformas conocidas, el reintegro no corre.

Ese detalle técnico es central porque marca la diferencia entre viajar con bonificación o pagar la tarifa completa sin vuelta atrás. Según las condiciones de la promoción, el mecanismo fue diseñado para identificar solamente operaciones hechas por aproximación con NFC. Por eso, antes de subir al colectivo o entrar al subte, conviene revisar si esa función está activada en el teléfono. Sin eso, el beneficio simplemente no entra en juego.

La promo establece topes mensuales separados según el medio de transporte. Por un lado, hay hasta $10.000 de reintegro por mes para colectivos. Por otro, se suman otros $10.000 para subtes. Los dos límites funcionan de manera independiente y se aplican por tarjeta. En la práctica, eso significa que un usuario que use ambas redes y pague siempre con esta modalidad puede llegar a recuperar hasta $20.000 durante abril.

La devolución, sin embargo, no impacta en el momento. El dinero no vuelve apenas se paga el boleto. Banco Provincia informó que la acreditación se realiza entre 20 y 30 días después de cada viaje, directamente en la caja de ahorro del usuario. Por eso, aunque el ahorro existe, primero hay que contar con saldo para afrontar el gasto inicial. Recién semanas después aparece el reintegro como un crédito en la cuenta.

Qué celulares pueden usarlo

No todos los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar esta promoción. El sistema está disponible para teléfonos Android que tengan tecnología NFC. Esa condición deja afuera a quienes usan iPhone, ya que en este caso la modalidad de pago para transporte no está habilitada de la misma manera. En los equipos compatibles, en cambio, el celular funciona como reemplazo de la tarjeta física y permite pagar directo en la validadora.

La promoción está disponible todos los días de la semana y rige en los lugares de la Argentina donde el pago con NFC ya esté implementado en el transporte público. Eso amplía el alcance más allá del Área Metropolitana, aunque en AMBA se espera una fuerte utilización, especialmente en jornadas de mucha circulación como este martes 7 de abril. La lógica detrás del sistema también apunta a impulsar una costumbre cada vez más extendida: dejar de depender de la tarjeta cargada y pasar a pagar con el teléfono.

En un contexto en el que cada traslado suma y el presupuesto mensual se ajusta cada vez más, este tipo de promociones empiezan a tener un peso concreto. Para quienes viajan todos los días, el beneficio puede convertirse en una forma de alivio sobre uno de los gastos más inevitables. También puede escalar a nivel familiar, ya que al tratarse de un tope por tarjeta, varios integrantes con cuentas individuales pueden multiplicar el ahorro dentro del mismo hogar.

Cuenta DNI ya venía consolidando su esquema de descuentos en supermercados y comercios de cercanía. Ahora suma al transporte como otro frente de ahorro cotidiano. Pero la clave está en el detalle técnico: no alcanza con pagar desde el celular. Hay que hacerlo con NFC, con Android y con la Visa Débito digital asociada a la app. Ahí, y solo ahí, el viaje puede terminar saliendo gratis.