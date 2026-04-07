Cómo rastrear la entrega de pañales de PAMI y reclamar si no llegan
PAMI implementó un sistema para seguir la entrega de pañales a domicilio y facilita los reclamos en caso de demoras o inconvenientes.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) incorporó una herramienta para seguir la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) a domicilio. La medida busca simplificar el proceso, evitar intermediarios y mejorar el control por parte de los afiliados en un contexto de reclamos frecuentes.
Cómo funciona la entrega de pañales de PAMI
Las entregas funcionan de forma mensual y gratuita para los afiliados. El envío se hace por Urbano Express, cuyos repartidores siempre deben estar identificados con credencial y uniforme, para evitar estafas. Además, si el afiliado no puede recibirlos cualquier persona mayor de 18 puede hacerlo en el domicilio.
Por otro lado, el organismo recomienda siempre verificar que los datos estén actualizados, especialmente domicilio, número de celular, correo eléctronico, ya que son claves para recibir notificaciones ante cualquier inconveniente.
Cuántos pañales entrega PAMI según cada caso
La cantidad de pañales que recibe cada afiliado depende del nivel de incontinencia. En general, la provisión es de 30, 60 o 90 unidades mensuales. En caso de necesitar más de 90, se puede solicitar una cantidad mayor, que será evaluada por el nivel central de PAMI.
En cuanto a la Orden Médica Electrónica (OME), desde el 1° de marzo de 2026 tiene una vigencia de 90 días. Las emitidas con anterioridad mantienen su validez hasta su fecha de vencimiento, por lo que se recomienda gestionar la renovación antes de que caduque.
Cómo hacer el seguimiento del envío
Los afiliados pueden consultar el estado del pedido desde la plataforma Mi PAMI, en la sección “Mis entregas”. Allí es posible ver cuándo el envío está en preparación, cuándo lo tiene el repartidor, los intentos de entrega y la confirmación final. Además, luego de la entrega, el sistema envía una encuesta para verificar que el servicio se haya realizado correctamente.
Qué hacer si no llega el pedido o hay problemas
Si el afiliado no se encuentra en el domicilio, el proveedor realizará un segundo intento de entrega. Si tampoco puede concretarse, se dejará un aviso con la dirección de un punto de retiro, donde el pedido podrá retirarse dentro de los 7 días corridos.
En caso de no recibir el pedido o si los productos llegan en mal estado, se debe realizar el reclamo por los canales oficiales de PAMI. El reemplazo puede demorar hasta 7 días hábiles.
Para hacer consultas o reclamos, se puede llamar al 138 (PAMI Escucha y Responde, disponible las 24 horas) o acercarse a una agencia. Desde el organismo recuerdan que ni PAMI ni la empresa de distribución solicitan datos personales al momento de la entrega.