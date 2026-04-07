Cómo rastrear la entrega de pañales de PAMI y reclamar si no llegan

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) incorporó una herramienta para seguir la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) a domicilio. La medida busca simplificar el proceso, evitar intermediarios y mejorar el control por parte de los afiliados en un contexto de reclamos frecuentes.

Las entregas funcionan de forma mensual y gratuita para los afiliados. El envío se hace por Urbano Express, cuyos repartidores siempre deben estar identificados con credencial y uniforme, para evitar estafas. Además, si el afiliado no puede recibirlos cualquier persona mayor de 18 puede hacerlo en el domicilio.

Por otro lado, el organismo recomienda siempre verificar que los datos estén actualizados, especialmente domicilio, número de celular, correo eléctronico, ya que son claves para recibir notificaciones ante cualquier inconveniente.

La cantidad de pañales que recibe cada afiliado depende del nivel de incontinencia. En general, la provisión es de 30, 60 o 90 unidades mensuales. En caso de necesitar más de 90, se puede solicitar una cantidad mayor, que será evaluada por el nivel central de PAMI.

En cuanto a la Orden Médica Electrónica (OME), desde el 1° de marzo de 2026 tiene una vigencia de 90 días. Las emitidas con anterioridad mantienen su validez hasta su fecha de vencimiento, por lo que se recomienda gestionar la renovación antes de que caduque.

pañales pami depósito (6) El servicio de entrega de pañales de PAMI es gratuito y a domicilio. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo hacer el seguimiento del envío

Los afiliados pueden consultar el estado del pedido desde la plataforma Mi PAMI, en la sección “Mis entregas”. Allí es posible ver cuándo el envío está en preparación, cuándo lo tiene el repartidor, los intentos de entrega y la confirmación final. Además, luego de la entrega, el sistema envía una encuesta para verificar que el servicio se haya realizado correctamente.

Qué hacer si no llega el pedido o hay problemas

Si el afiliado no se encuentra en el domicilio, el proveedor realizará un segundo intento de entrega. Si tampoco puede concretarse, se dejará un aviso con la dirección de un punto de retiro, donde el pedido podrá retirarse dentro de los 7 días corridos.

pami pañales PAMI permite reclamar si los pañales no llegan o están en mal estado. Foto: Archivo

En caso de no recibir el pedido o si los productos llegan en mal estado, se debe realizar el reclamo por los canales oficiales de PAMI. El reemplazo puede demorar hasta 7 días hábiles.

Para hacer consultas o reclamos, se puede llamar al 138 (PAMI Escucha y Responde, disponible las 24 horas) o acercarse a una agencia. Desde el organismo recuerdan que ni PAMI ni la empresa de distribución solicitan datos personales al momento de la entrega.