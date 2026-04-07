Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos para ahorrar este martes 7 de abril
Cuenta DNI ofrece descuentos este martes 7 de abril en supermercados, comercios y librerías. Qué promos hay y cómo aprovecharlas en abril.
En medio de la reorganización de gastos de abril, Cuenta DNI vuelve a destacarse con una serie de descuentos clave. Este martes 7 de abril, la billetera digital de Banco Provincia concentra varios beneficios que se pueden combinar y que permiten sumar un ahorro importante.
Qué descuentos hay este martes 7 de abril con Cuenta DNI
Durante los martes, los usuarios pueden acceder a distintos reintegros en rubros variados. Estas son las principales promos vigentes:
15% de descuento en comercios adheridos
- Tope: $7.000 por semana
- Incluye indumentaria, bicicleterías y más
15% en pequeños supermercados
- Tope: $6.000
- Mínimo de compra: $30.000
10% en “especial localidades”
- Tope: $5.000
- Aplica en ópticas, pet shops, dietéticas y otros rubros
10% en librerías
- Sin tope de reintegro
- Pagando con QR o Clave DNI
15% en Supermercado Nini
- Tope: $20.000
- Si sos jubilado y cobrás por el Banco Provincia se suma un 5% adicional con tope de $5.000
Ferias, universidades y otros descuentos que siguen activos
Además de las promos del martes, hay beneficios que se mantienen durante la semana y también suman ahorro:
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento
- Tope: $6.000 por semana
Comercios en universidades
- 40% de descuento
- Tope: $6.000 por semana
Este beneficio aplica en locales dentro de universidades y es muy utilizado por estudiantes.
El descuento estrella de Cuenta DNI
También sigue vigente de lunes a viernes el descuento más usado de la Cuenta DNI. Se trata del de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.
- 20% de descuento
- Tope: $5.000 por semana
Es uno de los reintegros más aprovechados porque aplica a compras diarias.
Marcas con descuentos todos los días
También siguen vigentes promociones en cadenas como:
- Havanna
- Lucciano's
- Grido
- La Fonte D'Oro
En este caso, la promoción consiste en:
- 30% de descuento
- Tope: $15.000 mensual por marca
Un martes para concentrar compras
El martes 7 de abril aparece como uno de los días más fuertes para usar Cuenta DNI, con beneficios en distintos rubros y la posibilidad de combinar descuentos.
Para quienes organizan sus gastos, aprovechar estas promociones puede marcar una diferencia real en el presupuesto mensual.
En ese marco, para aprovechar al máximo cada descuento se recomienda visitar la página web de Cuenta DNI y conocer el listado de comercios adheridos.