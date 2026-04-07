Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos para ahorrar este martes 7 de abril

En medio de la reorganización de gastos de abril , Cuenta DNI vuelve a destacarse con una serie de descuentos clave. Este martes 7 de abril, la billetera digital de Banco Provincia concentra varios beneficios que se pueden combinar y que permiten sumar un ahorro importante.

Durante los martes, los usuarios pueden acceder a distintos reintegros en rubros variados. Estas son las principales promos vigentes:

Cuenta DNI ofrece descuentos diarios y otros específicos que aplican este martes 7 de abril. Foto: Télam

Tope: $5.000

Aplica en ópticas, pet shops, dietéticas y otros rubros

10% en librerías

Sin tope de reintegro

Pagando con QR o Clave DNI

15% en Supermercado Nini

Tope: $20.000

Si sos jubilado y cobrás por el Banco Provincia se suma un 5% adicional con tope de $5.000

Ferias, universidades y otros descuentos que siguen activos

Además de las promos del martes, hay beneficios que se mantienen durante la semana y también suman ahorro:

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento

Tope: $6.000 por semana

Comercios en universidades

40% de descuento

Tope: $6.000 por semana

Este beneficio aplica en locales dentro de universidades y es muy utilizado por estudiantes.

El descuento estrella de Cuenta DNI

También sigue vigente de lunes a viernes el descuento más usado de la Cuenta DNI. Se trata del de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías.

20% de descuento

Tope: $5.000 por semana

Es uno de los reintegros más aprovechados porque aplica a compras diarias.

Marcas con descuentos todos los días

También siguen vigentes promociones en cadenas como:

Havanna

Lucciano's

Grido

La Fonte D'Oro

En este caso, la promoción consiste en:

30% de descuento

Tope: $15.000 mensual por marca

Un martes para concentrar compras

El martes 7 de abril aparece como uno de los días más fuertes para usar Cuenta DNI, con beneficios en distintos rubros y la posibilidad de combinar descuentos.

Para quienes organizan sus gastos, aprovechar estas promociones puede marcar una diferencia real en el presupuesto mensual.

En ese marco, para aprovechar al máximo cada descuento se recomienda visitar la página web de Cuenta DNI y conocer el listado de comercios adheridos.