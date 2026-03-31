Último día de Cuenta DNI en marzo: los descuentos que podés aprovechar hoy
Este 31 es la última chance del mes para usar Cuenta DNI con rebajas en alimentos, librerías y más. Qué descuentos siguen vigentes y cómo aprovecharlos hoy.
El cierre de marzo llega con una oportunidad clave para gastar menos: este martes 31 es el último día del mes para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en alimentos, educación y compras cotidianas. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios fuertes que pueden marcar la diferencia en el gasto diario.
En un contexto de consumo ajustado, las promociones vigentes ofrecen rebajas que van del 10% al 40% en distintos rubros, con foco en productos esenciales y gastos frecuentes.
Descuentos de Cuenta DNI hoy: supermercados y mayoristas
Entre las promociones destacadas del 31 de marzo aparece el ahorro en compras grandes:
- 15% de descuento en Nini Mayorista, con tope de $20.000 por persona
- 15% en supermercados del interior adheridos, con un límite semanal de $6.000
Estos beneficios permiten reducir el gasto en compras mensuales o abastecimiento, especialmente en alimentos y productos básicos.
Comercios de cercanía: el ahorro más usado
Uno de los descuentos más buscados sigue vigente en el último día del mes:
- 20% de ahorro en comercios de barrio, carnicerías y negocios de cercanía
- Se trata de una opción clave para compras del día a día, con impacto directo en el bolsillo.
- Librerías y universidades: beneficios para estudiantes
El 31 de marzo también incluye promociones vinculadas al ámbito educativo:
- 10% de descuento en librerías, sin tope
- 40% de ahorro en comercios dentro de universidades, con tope semanal de $6.000
Estas opciones resultan especialmente útiles en pleno ciclo lectivo.
Ferias y mercados: el descuento más fuerte
El beneficio más alto de Cuenta DNI se mantiene activo:
- 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con tope semanal de $6.000
- Además de aliviar gastos, este programa impulsa el consumo local y a pequeños productores.
Recomendaciones para aprovechar el último día de descuentos
Para no perder oportunidades en este cierre de marzo:
- Priorizar compras en promociones sin tope de reintegro
- Aprovechar los topes semanales en una sola compra grande
- Usar siempre la app Cuenta DNI para pagar
- Verificar comercios adheridos antes de comprar
Con este esquema, el 31 de marzo se presenta como una jornada clave para exprimir al máximo los beneficios de Cuenta DNI antes del cambio de mes.