Último día de Cuenta DNI en marzo: los descuentos que podés aprovechar hoy

Este 31 es la última chance del mes para usar Cuenta DNI con rebajas en alimentos, librerías y más. Qué descuentos siguen vigentes y cómo aprovecharlos hoy.

Los descuentos de Cuenta DNI vingentes durante el último día de marzo. Foto: Freepik

El cierre de marzo llega con una oportunidad clave para gastar menos: este martes 31 es el último día del mes para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en alimentos, educación y compras cotidianas. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios fuertes que pueden marcar la diferencia en el gasto diario.

En un contexto de consumo ajustado, las promociones vigentes ofrecen rebajas que van del 10% al 40% en distintos rubros, con foco en productos esenciales y gastos frecuentes.

Cuenta DNI ofrece hasta un 35% de descuento en ciertos productos, pero solo por 24 horas. Foto: Cuenta DNI Marzo termina con descuentos clave de Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI Descuentos de Cuenta DNI hoy: supermercados y mayoristas Entre las promociones destacadas del 31 de marzo aparece el ahorro en compras grandes:

15% de descuento en Nini Mayorista, con tope de $20.000 por persona

15% en supermercados del interior adheridos, con un límite semanal de $6.000 Estos beneficios permiten reducir el gasto en compras mensuales o abastecimiento, especialmente en alimentos y productos básicos.

Comercios de cercanía: el ahorro más usado Uno de los descuentos más buscados sigue vigente en el último día del mes: