Baby Etchecopar sorprendió con una "lunática" definicíón de Javier Milei y marcó las dos posibilidades que le quedan al país

Baby Etchecopar sorprendió este lunes con su editorial en A24 al definir a Javier Milei a través de una llamativa historia de un hombre que construye un cohete para viajar a la luna. El conductor contó que al mediodía fue a una fiesta "paqueta" de fin de año en San Isidro, y allí algunos invitados le pidieron su definición sobre el presidente.

"Se me ocurrió hacer una analogía, porque yo a Milei todavía no lo entiendo, y tampoco quiero ser descortés con la gente que está enceguecida con él, porque quién soy yo para venirle a escupirle el asado. La gente lo quiere, y lo quiere. No me gustan los enceguecimientos, no me gusta la gente que es eso o nada. Busco un país un poco más estándar", comenzó Etchecopar .

Luego, en referencia a Milei el periodista continuó: "Entonces, para definir a nuestro presidente, que dicho sea de paso, yo lo voté, dije que es como ese hombre que junta chapas, botellas viejas, un montón de cosas, y empieza a hacer un cohete para llegar a la luna. Todos nos reímos, le damos chapas que no usamos, botellas, un embudo... Ese es Milei".

Bautizando a Javier Milei como "Juancito", el constructor de esa improvisada nave interestelar, Baby Etchecopar se explayó: "¿Pero qué pasa si mañana la CNN dice 'la NASA descubrió un individuo en la luna que llegó esta mañana', y ves en la pantalla, así todo borroneado a Juancito, y puede ser ¿no?".

Acto seguido, y dejando en claro su percepción sobre el presente que atraviesa el país, el comunicador enfatizó: "No me da que estamos en Cabo Kennedy con una nave y que nos salvamos. Me da en que lo único que nos queda para confiar es en Juancito, y no es mucho, es lo que hay. No es normal lo que dice, no es normal lo que hace".

Volviendo a su ida y vuelta con las personas con las que interactuó en la fiesta, Etchecopar contó que un amigo le dijo sobre Milei: "Este loco nos va a sacar, porque a nosotros nos salva un loco". Ante tal afirmación, el conductor reflexionó: "Entonces yo me planteo cómo debemos estar en este desahucio, para hoy no decir que es un estadista o un héroe contemporáneo, sino admitir que hay un poco de locura en todo lo que hace Javier, diría bastante. Pero lo único que nos queda son dos posibilidades: o nos estrellamos, o llegamos a la luna".

Al redondear su análisis sobre Javier Milei, Baby Etchecopar concluyó: "Creo que la Argentina no tiene más variante que tratar de que Juancito llegue a la luna, y la dicotomía es que a veces vos decís 'nos vamos estrellar', y a veces 'ojalá que lleguemos', y es esa la sensación que tenemos los argentinos de incertidumbre, porque no sabemos ni cuándo sale, ni hasta dónde llega, ni si tiene combustible; y los astronautas que tiene alrededor son un disparate. Pero es un disparate que es coherente con el constructor del cohete que es Juancito".

Por último, más allá de sus críticas a Milei, Etchecopar se sinceró: "Yo creo que hoy hice las paces con Juancito, porque empecé a interpretar que lejos de decir 'lo quiero/no lo quiero, me gusta/no me gusta, es bueno/no es bueno'; es la mejor forma de comprender a este Gobierno al que hay que apoyar los dos años que quedan. Todos sabemos que es mentira, pero es la única mentira que tenemos. Es duro, pero es así. Todos sabemos que es una locura, un chino, pero nadie propuso nada coherente".