Baby Etchecopar reveló el sofisticado dispositivo de seguridad que instaló en su casa tras ser baleado

Luego de atravesar un traumático episodio en el que terminó matando en defensa propia a un delincuente que ingresó a su domicilio, el conductor dio detalles sobre el sistema de defensa que tiene para proteger su hogar.

Baby Etchecopar sorprendió este jueves al confesar en Desayuno Americano (América), que instaló en su casa un sofisticado dispositivo de seguridad tras el shock que supuso el momento en que ingresaron delincuentes a su domicilio hace doce años, momento en el que el conductor fue baleado y terminó matando a uno de sus agresores en defensa propia.

Hay que recordar que en aquel sangriento episodio, una banda de criminales irrumpió en el hogar de Etchecopar en plena noche, disparando contra el periodista, su pareja y su hijo. En pleno pico de tensión, el comunicador fingió un infarto y allí fue cuando alcanzó un arma con la que logró ultimar a uno de los maleantes. “Era él o yo, ya me había disparado y no había salido la bala. El ‘él o yo’ había sido hacía un segundo, cuando este Lucas Vázquez apunta, tira, no sale la bala, tira la corredera, cae la bala al piso, carga y apunta de nuevo”, recordó hace unos años el líder de Basta Baby (A24) en una entrevista en referencia al delincuente al que abatió. Además, sobre aquel fatal momento también rememoró: “Estaba mi hija, Lucas Vázquez se le tiró encima y le subió la pollera. Estaba ella, mi hijo, la novia de él, mi mujer, los dos chorros y yo. En un perímetro así, donde se tiraron 63 balazos. Cuando terminó todo estaba de cabeza en la escalera con la gamba arrancada de un escopetazo”.

A partir de ese traumático instante, la seguridad de su casa se volvió una máxima prioridad para Baby Etchecopar. En pos de defender su vida y la de su familia, el conductor apostó por un contundente sistema de vigilancia, alarmas y refugio.

Baby Etchecopar y el sistema con el que preserva la seguridad de su hogar El dispositivo de seguridad que tiene Baby Etchecopar en su casa Consultado por Pamela David sobre la creciente ola de robos y episodios de violencia en San Isidro, localidad en la que vive el periodista, y en la que este jueves sufrió un asalto el domicilio de Valeria Mazza, Etchecopar sorprendió al revelar que su propiedad cuenta con habitaciones de pánico.

Al dar detalles sobre el dispositivo de seguridad, el comunicador deslizó sobre lo que se conoce como panic room: "Acá hay habitaciones blindadas, hasta ese punto... Yo tengo dos, una que es mi habitación, que queda blindada de noche, porque no me quiero volver a despertar con alguien en los pies de la cama, y otra que está en otro lugar... La verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo, yo escucho una hoja que cae y me despierto".