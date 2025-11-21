MasterChef Celebrity explotó de emoción: por qué Wanda Nara y Maxi López terminaron abrazados

El jueves, MasterChef Celebrity vivió una de las galas más conmovedoras de la temporada. Mirá lo que pasó.

La última emisión de MasterChef Celebrity tuvo una carga emocional especial gracias a la temática familiar que atravesó toda la gala. Y es que los hijos de los participantes asistieron a las cocinas del programa para ayudar a sus papás en el desafío del jueves.

La dinámica incluyó que los hijos de los participantes recorrieran el mercado para seleccionar los ingredientes con los que sus padres tendrían que cocinar luego. Como los chicos pidieron un poco más de tiempo para elegir, el jurado accedió y extendió la búsqueda unos minutos. Al momento de comenzar el recorrido en grupo, los más grandes se encargaron de guiar y acompañar a los más pequeños.

Uno de los protagonistas de la noche fue Maxi López, que le sacó una lágrima a más de uno cuando presentó su plato profundamente conmovido al hablar de sus hijos: los que comparte con Wanda Nara y el que espera junto a Daniela Christiansson.

"¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos? De los dos lados porque hoy te toca tener lejos el bebé en camino", preguntó la conductora. El exfutbolista, quebrado, respondió: "Te la pasas extrañando, allá y acá".

Esto fue lo que dijo Maxi López sobre su familia en MasterChef Celebrity Maxi López Se Emocionó Al Hablar De Sus Hijos El clima se volvió aún más tierno cuando Donato de Santis sugirió que Wanda lo abrazara al verlo llorar. Ella, con humor, dijo que ya ni recuerda cuándo fue la última vez que lo abrazó, pero aun así se acercó a consolarlo. "No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante", le aseguró Nara a López.