Maxi López está viviendo un renacer mediático inesperado. Desde su desembarco en MasterChef Celebrity (Telefe), el exfutbolista no solo se convirtió en la revelación del certamen por su destreza en la cocina, sino también por la divertida química que mantiene al aire con Wanda Nara , conductora del ciclo y madre de sus tres hijos mayores.

Sin embargo, mientras disfruta de su estadía en Buenos Aires cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, su corazón está dividido: en Suiza lo espera su esposa, Daniela Christiansson , quien transita el octavo mes de embarazo. A semanas de convertirse en padre por quinta vez (el segundo junto a la modelo sueca, con quien ya tiene a la pequeña Elle, de dos años), Maxi finalmente terminó con el misterio y reveló el nombre del varón que viene en camino.

En diálogo con el programa Implacables (El Nueve), López confirmó que el niño se llamará Lando . La elección rompe con la tradición de nombres italianos que llevan sus hijos mayores y tiene una explicación consensuada con su pareja:

Embed - Maxi López reveló el curioso nombre elegido para su bebé en camino y sorprendió: "Es un nombre inglés..."

“Es un nombre inglés. Elle nació en Londres y yo quería ponerle un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá y ahora que es varoncito, me toca a mí”, explicó Maxi . El nombre remite inmediatamente al automovilismo, coincidiendo con el del piloto de Fórmula 1 de McLaren, Lando Norris .

Sobre la paternidad a los 41 años, Maxi se mostró entusiasmado: "Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio con 'la Vikinga' y ahora llega otro. De nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan".

¿El regreso definitivo a la Argentina?

Lo más sorpresivo de sus declaraciones fue la confesión sobre su futuro geográfico. Tras más de 20 años viviendo en Europa, López admitió que está evaluando seriamente instalarse en Argentina para lograr su sueño máximo: "Yo quiero tener a todos mis hijos juntos".

El exjugador del Barcelona explicó que la actual armonía familiar con Wanda Nara es un factor clave en esta decisión. "Pasé la mitad de mi vida afuera, y hoy, como la relación está buena con Wanda, esto que estoy viviendo de disfrutar de los chicos todo el tiempo… me está gustando", reflexionó.

Aunque aclaró que por el momento deben esperar a que el bebé nazca y crezca un poco para afrontar un viaje tan largo, aseguró que la charla con Daniela está pendiente: "A ella le encanta Argentina. Seguramente voy a tener una charla con Dani".