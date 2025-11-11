Maxi López y Wanda Nara se tiraron picantes palitos en MasterChef Celebrity: "Me llevé la peor parte"

El exmarido de la conductora del reality deslizó un fuerte comentario al recordar su vida juntos. El curioso reproche se volvió viral por un plato inusual.

El reality culinario más visto del país, MasterChef Celebrity, reactivó sus exigentes desafíos esta semana, pidiendo a los concursantes de mejor rendimiento que se enfrentaran a una carne poco habitual en la cocina hogareña: el conejo. Mientras el prestigioso jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis evaluaba las preparaciones, una inesperada y picante interacción entre la conductora, Wanda Nara, y el exfutbolista, Maxi López, se robó el protagonismo de la velada.

El curioso reproche de Maxi López a Wanda Nara por el conejo La chispa de la discordia se encendió cuando López se dispuso a presentar su plato. Con curiosidad, la empresaria mediática le consultó si era su primera incursión en la cocción de este animal, a lo que él respondió afirmativamente. Al revelar Wanda que ella misma solía preparar conejo, el exjugador no perdió el tiempo e introdujo el primer reproche directo. "Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo", disparó el deportista, haciendo una clara referencia a su convivencia previa con la conductora, provocando risas nerviosas en el set.

La verdad detrás de las confesiones sobre la "etapa medieval" Los picantes cruces entre Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity Los picantes cruces entre Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Video: MasterChef Celebrity / X @PtcRecargado Lejos de achicarse, la conductora de MasterChef Celebrity devolvió el golpe, aunque sin nombrarlo: "Después de vos tuve otro marido", sentenció ella. El ida y vuelta continuó con un tono de burla cuando Maxi López replicó, con ironía: "Claro, a ese le cocinabas conejo". Esta secuencia no solo recordó la relación pasada de la pareja sino que también trajo a colación las polémicas imágenes que en su momento circularon en redes, donde se los veía a ambos participando de actividades de caza, un detalle que Wanda Nara finalmente admitió con un giro de humor negro: "Traía conejos y yo los hacía a la cacerola, era casi como vivir en la época medieval".

Maxi López El exjugador no dudó en lanzar una dura crítica a su exesposa durante la devolución en el programa de Telefe. Foto: Instagram/ @masterchefargentina. El tenso intercambio culminó detrás de cámaras, donde el exjugador de fútbol profesional reafirmó su postura. Al ser consultado sobre el comentario, el participante de MasterChef Celebrity no dudó en reafirmar que, al parecer, los mejores lujos culinarios no fueron para él. En un último y contundente pase de factura, y como cierre a esta mediática anécdota, el exesposo de la empresaria sentenció, sin filtros: "Yo me llevé la peor parte, la medieval", logrando que la frase se posicionara rápidamente como un viral de la noche.