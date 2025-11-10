Susana Roccasalvo rompió el silencio sobre la supuesta renuncia de Eugenia Tobal a MasterChef y dejó al descubierto un dato clave

La periodista habló sobre la supuesta salida de la actriz del reality culinario, tras el comentario que le habría hecho Germán Martitegui en una devolución.

El pasado jueves 6 de noviembre, Ángel de Brito aseguró en LAM que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity por un fuerte comentario que le hizo Germán Martitegui cuando presentó su plato, un momento que, según el periodista, no se vio por la edición que se le hizo al capítulo.

"Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas", contó el conductor. Y luego detalló: "Le dijo: '¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?'. En un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie".

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity Según Ángel de Brito, la artista renunció a MasterChef Celebrity. Instagram Eugeniatobal. Pilar Smith se contactó con la actriz para saber si era cierto lo que dijo el periodista, y Tobal negó su salida del reality.

Mientras tanto, en Implacables, Susana Roccasalvo no esquivó la pregunta de sus panelistas. "¿Es maltratador Martitegui? Porque tiene ese mote, si no para desmitificarlo", quiso saber Naiara Vecchio. "¡No! Por lo menos hasta el viernes Eugenia Tobal estuvo cocinando, no creo", replicó la conductora.