Revelaron la polémica frase de Germán Martitegui que podría haber provocado la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

Ángel de Brito en LAM aseguró que la actriz renunció al reality culinario por un fuerte comentario que le hizo el chef, al momento de darle una devolución por uno de sus platos.

Ésta nueva temporada de MasterChef Celebrity está más picante que nunca. Y es que, luego de que Pablo Lescano abandonara las cocinas del programa en las primeras emisiones, recientemente, se conoció que Valentina Cervantes también dejaría el ciclo culinario y quien seguiría el mismo camino sería Eugenia Tobal.

Según informó Ángel de Brito en LAM este jueves, durante las grabaciones del programa suelen darse cruces mucho más intensos de lo que se ve al aire, gracias al trabajo de edición. Uno de ellos fue el que enfrentó a los jurados con Eugenia, tras un brownie que no logró conquistarlos.

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity 2 Ángel de Brito contó que a la actriz no le habría gustado un comentario de Germán Martitegui. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. "Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas", contó el periodista.

Luego, el conductor reveló la frase de Germán Martitegui, que terminó siendo la gota que colmó el vaso.