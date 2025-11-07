Salió a la luz el supuesto motivo por el cual Juana Viale y Marcela Tinayre están peleadas: "Están enfrentadas por..."

Si bien madre e hija negaron tener un conflicto, en Desayuno Americano, Santiago Sposato reveló detalles que dejan en claro que no está todo bien entre ellas.

Esta semana en Intrusos, aseguraron que Juana Viale y Marcela Tinayre no estarían en su mejor momento. En el programa de espectáculos contaron que la conductora de Almorzando con Juana no asistió al cumpleaños de su madre y que hace dos meses no se hablan.

Las dos protagonistas de este rumor desmintieron tal rumor, pero Santiago Sposato, en Desayuno Americano, aportó nuevos datos que dejan en claro que la relación entre ellas atraviesa un momento tenso.

Juana Viale En una nota con la prensa, Viale explicó porqué no asistió al cumpleaños de su madre. Captura de pantalla Youtube América TV. "Juana miente cuando dice que no están peleadas. Ellas son dos excelentes madres, pero están enfrentadas por el estilo de maternidad", aseguró el periodista.

Sposato comentó que a Marcela Tinayre "le toca ocuparse muchísimo de sus nietos porque Juana tiene un estilo de vida más libre, viaja mucho".